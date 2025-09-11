নেপাল থেকে অবশেষে ঢাকায় ফিরলেন জামালরা

নেপালে সরকার বিরোধী আন্দোলনের কারণে আটকে থাকার পর অবশেষে ঢাকায় ফিরেছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। আজ দুপুর ৪টা ৩৫ মিনিটে বিমানবাহিনীর বিশেষ এক ফ্লাইটে ঢাকার কুর্মিটোলা এ কে খন্দকার ঘাঁটিতে পা রেখেছে তারা। একই ফ্লাইটে ফিরেছেন নেপালে খেলা কাভার করতে যাওয়া সাংবাদিকেরাও।
দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে ৩ সেপ্টেম্বর নেপাল যান জামাল-তপুরা। ৬ সেপ্টেম্বর কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচটি ড্র হয় গোলশূন্য ব্যবধানে। ৯ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় ম্যাচও একই ভেন্যুতে খেলার কথা ছিল। কিন্তু এর আগের দিন থেকে কাঠমান্ডুতে শুরু হয় উত্তাল পরিস্থিতি। অনুশীলনের পর ম্যাচও বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর থেকে কার্যত হোটেলবন্ধী থাকতে হয় জামাল ভূঁইয়াদের। কারণ কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরও বন্ধ ছিল। ফলে ক্রমশই দীর্ঘ হয় ফেরার অপেক্ষা।
গতকাল বুধবার সন্ধ্যার পর বিমানবন্দর খুলে দেয় কর্তৃপক্ষ। জামালদের আনার জন্য ঢাকা থেকে বিশেষ ফ্লাইটের ব্যবস্থা করে বাফুফে।
অবশেষে কড়া নিরাপত্তায় আজ সকালে বিমানবন্দরে নেওয়া হয় ফুটবলারদের। নেপালের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া বিমান বাহিনীর উড়োজাহাজটি আজ ঢাকা ত্যাগ করে সকাল ১১টা ৫৩ মিনিটে।