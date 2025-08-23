বিশ্বকাপের চূড়ান্ত ড্রয়ের দিনক্ষণ জানাল ফিফা, কী বলছেন ট্রাম্প

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে এক বছরও বাকি নেই। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো এই তিন দেশ মিলে হবে ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’র ২৩তম আসর। এবার জানা গেল ফুটবল বিশ্বকাপের গ্রুপিংয়ের দিনক্ষণ।
মার্কিন মুলুকে আগামী বছর ফুটবল বিশ্বকাপ হবে ৪৮ দলের। বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা ফিফা গত রাতে জানিয়েছে, ৫ ডিসেম্বর হবে ২০২৬ বিশ্বকাপের চূড়ান্ত ড্র। যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির কেনেডি সেন্টারে সেদিন জানা যাবে, বিশ্বকাপে কে কোন গ্রুপে পড়বে। ফিফা যে গত রাতে বিবৃতি দিয়েছে, সেখানে চূড়ান্ত ড্র-এর দিনক্ষণ ও ভেন্যুর ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো।
ফুটবল বিশ্বকাপ চূড়ান্ত ড্রয়ের দিনক্ষণ ঠিক করার অনুষ্ঠানে ট্রাম্প-ইনফান্তিনোর সঙ্গে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। রসিক ট্রাম্প মজা করেছেন এই অনুষ্ঠানেও। বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘এটি (বিশ্বকাপ ট্রফি) অনেক ভারী। এটা কি আমি রেখে দিতে পারি?’ ট্রাম্পের সঙ্গে মজা করেছেন ইনফান্তিনো। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের উদ্দেশে ইনফান্তিনো বলেন, ‘ফিফা সভাপতি, সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর রাষ্ট্রপতি ও চ্যাম্পিয়নরা এটা (বিশ্বকাপ ট্রফি) ছুঁয়ে দেখতে পারবেন। ট্রফিটি যে শুধুই চ্যাম্পিয়নদের জন্য। আপনিও একজন বিজয়ী হওয়ায় ট্রফিটা স্পর্শ করতে পারবেন।’
ওয়াশিংটন ডিসির মতো জায়গায় ফিফা বিশ্বকাপের চূড়ান্ত ড্র আয়োজন করতে পারবেন দেখে রোমাঞ্চিত ইনফান্তিনো। ফিফার পাঠানো বিবৃতিতে সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘বহুল প্রতীক্ষিত ফিফা বিশ্বকাপের চূড়ান্ত ড্রয়ের দিনক্ষণ জানাতে পেরে আমরা বেশ রোমাঞ্চিত। ওয়াশিংটন ডিসির কেনেডি সেন্টারে হবে এটা। যে জায়গাটা যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতি ও বিনোদনের কেন্দ্র। এই ড্রটা চূড়ান্ত এক মাইলফলক। বিশ্বের সবচেয়ে বড় খেলাধুলার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা যেটা শুরু করতে যাচ্ছি, তাতে ফিফার বিভিন্ন ইভেন্ট ২০২৬ সালের পুরোটা সময়জুড়ে অব্যহত রাখার চেষ্টা করব। দলের প্রতিনিধি, বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যম ও ১৬ শহরের প্রতিনিধিত্বকারী ভক্ত-সমর্থকদের অভ্যর্থনা জানাতে আমরা প্রস্তুত।’
কেনেডি সেন্টার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে এরই মধ্যে পরিচিতি পেয়েছে। বছরে ১০ লাখেরও বেশি মানুষ এখানে আসেন। ২০০০-এর বেশি প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়ে থাকে বছরজুড়ে। এ বছরের ডিসেম্বরে চূড়ান্ত ড্রয়ের সময় যখন ফুটবল বিশ্বকাপের ট্রফি আনা হবে, তখন অনুষ্ঠান যে অন্যরকম এক মাত্রা পাবে, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। যে ১৬ শহরে হবে বিশ্বকাপ, প্রত্যেক শহর থেকে ভক্ত-সমর্থকেরা এসে বিশেষ এক ধরনের লটারি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবেন। ভিআইপি সুযোগ সুবিধাও থাকবে সেখানে।
২০২২ সালে সবশেষ কাতারে আয়োজিত ফুটবল বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল ৩২ দল। সেবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আর্জেন্টিনা। আলবিসেলেস্তেরা আগামী বছর নামবে শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ নিয়ে। ২০২৬ সালের ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত হবে ৪৮ দলের বিশ্বকাপ। যুক্তরাষ্ট্রের ১১ শহর, মেক্সিকোর তিন ও কানাডার দুই শহরে হবে আগামী বিশ্বকাপ।