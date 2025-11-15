আফ্রিকায় অপেক্ষা ফুরাল মেসির

প্রীতি ম্যাচে গতকাল রাতে অ্যাঙ্গোলাকে ২-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। এটা ছিল ২০২৫ সালে লা আলবিসেলেস্তেদর শেষ ম্যাচ। লাউতারো মার্তিনেজ দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান লিওনেল মেসি। গোল করার পথে একটি মাইলফলক স্পর্শ করেছেন আটবারের ব্যালন ডি’অর বিজয়ী।
জয়ের ব্যবধান বড় না হলেও মাঠের পারফরম্যান্সে অ্যাঙ্গোলার ওপর ঠিকই আধিপত্য বিস্তার করে খেলেছে আর্জেন্টিনা। ফিফা র্যাঙ্কিংয়ের ৮৯ নম্বর দলটির বিপক্ষে দ্বিতীয়বার খেলতে নেমে নিজেদের চেনা ছন্দই দেখিয়েছে লাতিন আমেরিকান জায়ান্টরা। তবে গোলমুখে ব্যর্থতার কারণে ব্যবধান বাড়াতে পারেনি তারা।
প্রথম গোলের জন্য ৪৩ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় আর্জেন্টিনাকে। মেসির বাড়ানো বল দারুণ শটে জালের ঠিকানায় পাঠান মার্তিনেজ। নির্ধারিত সময়ের ৮ মিনিট আগে দলের হয়ে দ্বিতীয় এবং শেষ গোল করেন মেসি। ডি বক্সে মার্তিনেজের পাস পেয়ে কোনাকুনি শটে লক্ষ্য ভেদ করেন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। আফ্রিকার মাটিতে স্বীকৃত কোনো ম্যাচে প্রথমবারের মতো গোলের দেখা পেলেন মেসি।
এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত ২০১০ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার হয়ে পাঁচটি ম্যাচ খেলেন মেসি। তখন একটি গোলও করতে পারেননি। শেষ ষোলোর ম্যাচে মেক্সিকোকে হারানোর পথে কার্লোস তেভেজের গোলে সহায়তা করেছিলেন এই ফরোয়ার্ড। ক্যারিয়ারের অন্তিম পর্যায়ে এসে আফ্রিকার মাটিতে গোলের অপেক্ষা ফুরালেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার।
আর্জেন্টিনার হয়ে ১৯৬তম ম্যাচে ১১৫ গোল করলেন মেসি। ক্লাব এবং জাতীয় দল মিলিয়ে মোট ১২৯৬ গোলে অবদান রাখলেন তিনি। ১১৩৪ ম্যাচে ৮৯৫ গোলের পাশাপাশি ৪০১টি অ্যাসিস্ট আছে তাঁর নামের পাশে।