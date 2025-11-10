তিন মিনিটেই শেষ বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচের টিকিট

আজ দুপুরটা ২টায় শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচের টিকিট বিক্রি। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে কুইকেট ডট মি ওয়েবসাইটে ঢুকে দেখা গেল সাধারণ গ্যালারির কোনো টিকিটই আর অবশিষ্ট নেই। বাফুফের কমপিটিশন কমিটির ম্যানেজার গোলাম গাউসের দাবি, ৩ মিনিটের মধ্যে ১৮ হাজার টিকিট বিক্রি হয়েছে।
বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচের টিকিট গত অক্টোবরে বিক্রি হয়েছিল ২৪ মিনিটে। ভারত ম্যাচের টিকিট শেষ হয়ে গেল মাত্র ৩ মিনিটেই। অথচ ম্যাচটি নিয়মরক্ষার বলে ধরা হচ্ছে। তবু বাংলাদেশ-ভারত দ্বৈরথের ঝাঁজের কথা মাথায় রেখে সাধারণ গ্যালারির টিকিটের দাম ১০০ টাকা বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করেছে বাফুফে।
টিকিট বিক্রির ক্ষেত্রে কেউ কেউ সিন্ডিকেটের দাবি করলেও তা উড়িয়ে দেন গাউস। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘(সিন্ডিকেট) সম্ভব না। এটা কোনোভাবেই সম্ভব না। ৩ মিনিটের মধ্যেই ক্লাব হাউসসহ সাধারণ গ্যালারির সব টিকিট বুক করা হয়েছে। শুধুমাত্র রেড বক্সের কিছু টিকিট বাকি আছে।’
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ঘরের মাঠে ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে ৩০ অক্টোবর শুরু হয়েছে জাতীয় দলের ক্যাম্প। ভারতের মুখোমুখি হওয়ার আগে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। অথচ সেই ম্যাচের টিকিট এখনো পাওয়া যাচ্ছে।