সেল্তাকে হারিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন রিয়াল কোচ

লা লিগায় জয়ের ধারায় ফিরেছে রিয়াল মাদ্রিদ। সেল্তা ভিগোর মাঠ থেকে ২-১ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছে প্রতিযোগিতার রেকর্ড চ্যাম্পিয়নরা। এই জয়ে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে রিয়ালের প্রধান কোচ আলভারো আরবেলোয়ার। শিরোপার লড়াইয়ে বাকি ম্যাচগুলোকে যুদ্ধের মতো মনে হচ্ছে তাঁর কাছে।
২৭ ম্যাচে ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে অবস্থান করছে রিয়াল। শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার সংগ্রহ ৬৪ পয়েন্ট। এক ম্যাচ কম খেলেছে কাতালানরা। আজ রাতে আথলেতিক বিলবাওকে হারাতে পারলে ফের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়ালের চেয়ে চার পয়েন্ট এগিয়ে যাবে তারা। এরপরও ১১টি করে ম্যাচ বাকি থাকায় এখনই শিরোপার লড়াইয়ের শেষ দেখছেন না আরবেলোয়া।
সেল্তাকে হারানোর পর আরবেলোয়া বলেন, ‘লিগের পথচলা এখনো অনেক বাকি। এখনো অনেক পয়েন্টের খেলা আছে। আমার মনে হচ্ছে, লিগ যেন শুরুই হয়নি। প্রতিটি ম্যাচই এখন একেকটি যুদ্ধ।’
প্রতিপক্ষের মাঠ বালাইদোস স্টেডিয়ামে ১১ মিনিটে অরেলিয়েন চৌমেনির গোলে লিড নেয় রিয়াল। ১৪ মিনিটের মাথায় সেল্তার হয়ে গোলটার শোধ দেন বোরহা ইগলেসিয়াস। এই সমতা ছিল যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিট পর্যন্ত। তাতে বেশ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল রিয়াল। কিন্তু পরের মিনিটে ভেদেরিকো ভালভার্দে জালের দেখা পেলে পূর্ণ তিন পয়েন্ট নিয়েই ফেরে মাদ্রিদের ক্লাবটি। এটাকে রিয়ালের যোগ্যতা বলেই মনে করছেন প্রধান কোচ।
আরবেলোয়া বলেন, ‘এটাই রিয়াল মাদ্রিদের পরিচয়—শেষ পর্যন্ত লড়াই করা, বিশ্বাস ধরে রাখা এবং প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে যাওয়া। আমি নিশ্চিত, আমরা আরও অনেক কিছু ভালোভাবে করতে পারি। তবে আজ আমরা যে ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র দেখিয়েছি… আশা করি এটিই হবে ঘুরে দাঁড়ানোর মুহূর্ত, আর এখান থেকে সবকিছু অনেক ভালোভাবে এগোবে।’
সেল্তার বিপক্ষে জয়ের ম্যাচে চোট পেয়েছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে, রদ্রিগো, জুড বেলিংহামরা। চ্যাম্পিয়নস লিগের রাউন্ড অব সিক্সটিনের ম্যাচের আগে তাই কিছুটা চিন্তিত আরবেলোয়া, ‘আমার কাছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় (সেল্তার বিপক্ষে জয়)—কারণ এতে করে বুধবারের ম্যাচে (চ্যাম্পিয়নস লিগে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে) আমরা ভিন্ন মানসিকতা নিয়ে নামতে পারব। যদিও সেটি খুব কঠিন একটি ম্যাচ হতে যাচ্ছে। একই সঙ্গে এটি আমাদের প্রতিটি ম্যাচে যে পথে এগোতে চাই, সেই পথও কিছুটা দেখিয়ে দেয়।’