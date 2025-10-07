মায়ামিতে খেলার অনুমতি তাহলে পাচ্ছে বার্সেলোনা

বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল ম্যাচ মায়ামিতে আয়োজন করার ব্যাপারে আলোচনা শোনা যাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। ম্যাচটি নিয়ে অনেকের নানা আপত্তি ছিল। অবশেষে খুশির খবর পাচ্ছে বার্সা। ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা বার্সাকে দিতে যাচ্ছে মায়ামিতে খেলার অনুমতি।
মায়ামিতে বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল লা লিগার ম্যাচ আয়োজনের প্রস্তাব উয়েফা দিচ্ছে নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার তালিকায় আরও একটি ম্যাচ। সেটি হলো সিরি আ’র এসি মিলান-কোমো ম্যাচ। উয়েফা গত রাতে নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছে, ‘দেশের বাইরে লিগ আয়োজনের বিরোধী আমরা। ব্যতিক্রম হিসেবে দুটি ম্যাচ আয়োজনের অনুরোধ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ঘরোয়া প্রতিযোগিতার নীতি ও ভক্ত-সমর্থকদের কথা ভেবে ফিফার নিয়মের মধ্যে থেকে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’
মায়ামির হার্ডরক স্টেডিয়ামে ২১ ডিসেম্বর হবে বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল লা লিগার ম্যাচ। অন্যদিকে এসি মিলান-কোমো ম্যাচ আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে আয়োজনের পরিকল্পনা উয়েফার। তবে ম্যাচ দুটি মায়ামি ও পার্থে আয়োজন করা যাবে কি না, সে ব্যাপারে ফিফা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। এক বিবৃতিতে বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা বলেছে, ‘গত মাসে তিরানায় ফিফার কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা হয়েছে। টুর্নামেন্টের অংশীদারত্ব যাদের কাছে, তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছে উয়েফা। স্প্যানিশ ও ইতালিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কাছ থেকে একগাদা আবেদন পেয়েছি। তাতে বিভিন্ন জটিলতা তৈরি হয়েছে। সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করা হবে।’
লা লিগা থেকে অবশ্য সুখবর পাওয়া গেছে মায়ামিতে বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল ম্যাচ নিয়ে। ইএসপিএনকে লা লিগার একটি সূত্র জানিয়েছে, এবার কনক্যাকাফ ও যুক্তরাষ্ট্র ফুটবল ফেডারেশনকে এ ব্যাপারে জানানো হবে। লা লিগার আশা, তারা (কনক্যাকাফ, যুক্তরাষ্ট্র ফুটবল ফেডারেশন) এ ব্যাপারে কোনো আপত্তি করবে না। এরপর ফিফার কাছে ব্যাপারটা যাবে।
বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল ম্যাচ আয়োজন নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে সূচিতে। হার্ডরক স্টেডিয়ামে ২১ ডিসেম্বর এনএফএলের দল মায়ামি ডলফিনস খেলতে নামবে সিনসিনাটি বেঙ্গলসের বিপক্ষে। এক দিনের ব্যবধানে একই মাঠে দুটি ফুটবল ম্যাচ আয়োজন করা কঠিন বটে। এই মাঠেই ২০২৪ কোপা আমেরিকার ফাইনাল হয়েছিল। কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে ১৬তম কোপা আমেরিকার শিরোপা জিতেছিল আর্জেন্টিনা।