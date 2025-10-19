হোম > খেলা > ফুটবল

সৌদি প্রো লিগে রোনালদোর অম্লমধুর দিন

ক্রীড়া ডেস্ক    

সতীর্থ কোমানের সঙ্গে গোল উদযাপন করছেন পর্তুগিজ তারকা। ক্যারিয়ারের ৯৪৯ তম গোলের দেখা পেয়েছেন তিনি। ছবি: এক্স

সৌদি প্রো লিগে অম্লমধুর এক দিন পার করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন সাত নম্বর জার্সিধারী। চোখধাঁধানো এক গোলে সেই হতাশা ঢাকতেও বেশি সময় নেননি। এরপর হলুদ কার্ডও দেখেছেন তিনি।

রোনালদোর মিশ্র অভিজ্ঞতার দিনে আল ফাতেহকে ৫–১ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে আল নাসর। আল আউয়াল পার্কে হ্যাটট্রিক করে রিয়াদের ক্লাবটির জয়ের নায়ক রোনালদোর জাতীয় দলের সতীর্থ জোয়াও ফেলিক্স। বাকি গোলটি করেন কিংসলে কোমান।

ভাগ্য সহায় না হওয়ায় প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে স্কোরশিটে নাম লেখাতে পারেননি রোনালদো। তাঁর নেওয়া শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। ৫৯ মিনিটে আরও একবার হতাশ করেন সাবেক ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তারকা। তাঁর নেওয়া স্পট কিক ঠেকিয়ে দেন আল ফাতেহর গোলরক্ষক আমিন আল বুখারি।

পরের মিনিটেই ভক্তদের উত্তেজনা বাড়িয়ে দেন রোনালদো। বক্সের বাইরে থেকে এই ফরোয়ার্ডের নেওয়া বুলেট গতির শট জালে আশ্রয় নেয়। কিছুই করার ছিল না আল বুখারির। যেন টানা দুটি গোল মিসের আক্ষেপ পুষিয়ে দিতেই এভাবে শট নিয়েছিলেন রোনালদো। এরপর উদ্‌যাপন করতে গিয়ে জার্সি খুলে দর্শকদের দিকে উঁচিয়ে ধরেন। ক্যারিয়ারে এটা তাঁর ৯৪৯তম গোল। হাজারতম গোলের মাইলফলকের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। আর ৫১ বার জালের ঠিকানা খুঁজে নিতে পারলে ইতিহাসের প্রথম ফুটবলার হিসেবে ১ হাজার গোলের মালিক হবেন রোনালদো। জার্সি খুলে উদ্‌যাপনের জন্য হলুদ কার্ড দেখতে হয় তাঁকে।

৬৮ মিনিটে ফেলিক্সের দ্বিতীয় গোলে সহায়তা করেন রোনালদো। ৭৯ মিনিটে ফিরতি বল পেয়ে গোল করে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন ফেলিক্স। এই ফরোয়ার্ড হ্যাটট্রিক করলেও ম্যাচের আলো রোনালদোর দিকেও ছিল সমানভাবে।

সম্পর্কিত

গোল্ডেন বুট জিতে মেসির ইতিহাস

এক বছর পর মেসির হ্যাটট্রিক

‘দুর্ধর্ষ’ হাল্যান্ডকে থামানোর উপায় বাতলে দিলেন গার্দিওলা

ব্যর্থতার ক্লান্তি ঝেড়ে জেগে ওঠার সিরিজ

বড় হারে স্বপ্নভঙ্গ বাংলাদেশের

পালমারকে নিয়ে অপেক্ষা বাড়ল চেলসির

বেতন বকেয়ার অভিযোগে বসুন্ধরা কিংস ছাড়লেন তারিক কাজী

হংকং ম্যাচে ড্র করে র‍্যাঙ্কিংয়ে এগোল বাংলাদেশ

আবারও ফোর্বসের তালিকায় শীর্ষে বিলিয়নিয়ার রোনালদো, মেসি কোথায়

প্রথম ধাপেই ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের ১০ লাখের বেশি টিকিট বিক্রি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা