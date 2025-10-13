আর্জেন্টিনা দলে যোগ দিলেন মেসি

ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ম্যাচে লিওনেল মেসিকে না দেখে বেশ অবাক হয়েছিলেন সমর্থকরা। বিষয়টি নিয়ে সবার মনে প্রশ্ন জেগেছিল। ম্যাচ শেষেই বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়কের না থাকার কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন লিওনেল স্কালোনি। এরই মধ্যে এবার পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে জাতীয় দলে যোগ দিয়েছেন মেসি–এমনটাই জানিয়েছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)।
আর্জেন্টিনা দলে যোগ দিয়ে ইতোমধ্যে অনুশীলন করেছেন মেসি। এমনটাই জানিয়েছেন আর্জেন্টিনার ক্রীড়া সাংবাদিক গাস্তন এদুল। আগামী ১৫ অক্টোবর ভোরে চেজে স্টেডিয়ামে পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে খেলবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। সে ম্যাচে মেসির মাঠে নামার সম্ভাবনা প্রবল।
ওই বিবৃতিতে আর্জেন্টিনা ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা জানিয়েছে, ‘মেসির প্রত্যাবর্তন সবার মনে দারুণ প্রত্যাশা তৈরি করেছে। যা দর্শকদের জন্য আন্তর্জাতিক ম্যাচের আবহ তৈরি করবে।’
মেসিকে ছাড়াই গত ১১ অক্টোবর প্রীতি ম্যাচে ভেনেজুয়েলাকে ১–০ গোলে হারায় আর্জেন্টিনা। তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের কোচ স্কালোনি জানান, ইন্টার মায়ামির কথা ভেবে মেসিকে ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি। মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) গতকাল আটালান্টা ইউনাইটেডকে ৪–০ গোলে হারিয়েছে ফ্লোরিডার ক্লাবটি।
মৌসুমের শেষদিকে এসে টেবিলের উপরের দিকে থাকতে ম্যাচটিতে জেতার বিকল্প ছিল না মায়ামির জন্য। মেসির উপস্থিতিতে সেটা ভালোভাবেই করতে পেরেছে ক্লাবটি। দলের জয়ের দিনে নিজে জোড়া গোল করার পাশাপাশি সতীর্থের গোলেও সহায়তা করেছেন এলএমটেন। ক্লাবের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলার পর এবার জাতীয় দলের জার্সি গায়ে মাঠে নামার অপেক্ষায় মেসি।
আটালান্টা ম্যাচের জন্য মেসিকে দেওয়ায় স্কালোনির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মায়ামির কোচ হ্যাভিয়ের মাশচেরানো। তিনি বলেন, ‘মেসিকে দেওয়ার জন্য আমরা আর্জেন্টিনা জাতীয় দলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এসব বিষয় নিয়ে আমি হস্তক্ষেপ করতে বা বাধা দিতে পছন্দ করি না। স্কালোনি দলের জন্য যা ভালো মনে করেছিলেন সেটাকে সম্মান করেছি।’