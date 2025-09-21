হোম > খেলা > ফুটবল

রিফাতের হ্যাটট্রিকে সেমিফাইনালে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ম্যাচসেরার পুরস্কার নিচ্ছেন রিফাত কাজী। ছবি: সাফ

ছিলেন গত মে মাসে অনুষ্ঠিত সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়নশিপের দলে। তখনই নিজের প্রতিভা চেনান রিফাত কাজী। এবার সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপেও ছন্দ ধরে রাখলেন এই ফরোয়ার্ড। তাঁর হ্যাটট্রিকে শ্রীলঙ্কাকে ৪-০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ।

আজ কলম্বোর রেসকোর্স স্টেডিয়ামে ১৮ মিনিটে গোল কিক নেন শ্রীলঙ্কার গোলরক্ষক সাথীন। তাঁর নিচু করে নেওয়া শট বক্সের বাইরে পেয়ে যান বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক নাজমুল হুদা ফয়সাল। সেই শট ফিরিয়ে দেন লঙ্কান গোলরক্ষক। মোহাম্মদ আরিফের ফিরতি শট আটকাতে পারেননি তিনি। ২৪ মিনিটে বক্সের বাঁ-প্রান্ত থেকে মানিকের ক্রসে হেড করেন অপু রহমান। তবে তাঁর হেড ফিস্ট করে ফিরিয়ে দেন শ্রীলঙ্কান গোলরক্ষক। এরপর ফয়সালের ফিরতি শট গোললাইন থেকে ক্লিয়ার করেন এক ডিফেন্ডার।

একের পর এক আক্রমণ করলেও ১-০ গোলে থেকেই বিরতিতে যেতে হয় বাংলাদেশের। কিন্তু ভালোভাবে তেতে ওঠে দ্বিতীয়ার্ধে। ৪৯ মিনিটে পাল্টা আক্রমণে দলকে এগিয়ে দেন রিফাত কাজী। সতীর্থের পাস থেকে এক ডিফেন্ডারকে কাটান তিনি। তাঁর জোরাল শট শ্রীলঙ্কার গোলরক্ষক ঠেকানোর চেষ্টা করলেও আর সফল হতে পারেননি। হাত ছুঁয়ে বল জালে জড়ালে দ্বিগুণ হয় ব্যবধান।

৫৭ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে ফয়সালের দূরপাল্লার শট ফিরিয়ে দেন শ্রীলঙ্কার গোলরক্ষক। ৬৪ মিনিটে একইভাবে ফেরান সাব্বির ইসলামের দূরপাল্লার শটও। কিন্তু ফিরতি শটে গোল করে ব্যবধান ৩-০ করেন রিফাত। ৮৮ মিনিটে হ্যাটট্রিকের স্বাদ পান তিনি। বক্সের সামনে ফয়সাল বাড়ানো ক্রসে বাঁ পায়ের নিচু শটে দূরের কোণ দিয়ে জাল খুঁজে নেন এই ফরোয়ার্ড। শেষ পর্যন্ত ৪-০ গোলের বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বাংলাদেশ। সেমিফাইনালে ওঠে গ্রুপ সেরা হয়ে। এর আগে প্রথম ম্যাচে নেপালকেও ৪-০ ব্যবধানে হারায় গোলাম রব্বানী ছোটনের দল।

‘বি’ গ্রুপে কাল মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। ওই ম্যাচের পর নির্ধারিত হবে সেমিতে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ।

