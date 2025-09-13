ফেডারেশন কাপে একই গ্রুপে বসুন্ধরা-মোহামেডান

বাজতে শুরু করেছে ঘরোয়া ফুটবলের দামামা। গতকাল বাফুফে ভবনে হয়ে গেল ফেডারেশন কাপের ড্র। যেখানে একই গ্রুপে পড়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস ও মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব।
গত প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকা অনুযায়ী ১০ দলকে ভাগ করা হয়েছে পাঁচটি পটে। প্রতি পট থেকে তোলা প্রথম দলের জায়গা হয়েছে ‘বি’ গ্রুপে। মোহামেডান ও আবাহনী এক পটে থাকায় গতবারের একই গ্রুপে পড়ার সুযোগ হয়নি।
‘বি’ গ্রুপে বসুন্ধরা-মোহামেডান ছাড়াও রয়েছে ফর্টিস এফসি, বাংলাদেশ পুলিশ এফসি ও আরামবাগ ক্রীড়া সংঘ। ‘এ’ গ্রুপে আবাহনীর সঙ্গী রহমতগঞ্জ এমএফএস, ব্রাদার্স ইউনিয়ন, ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ও পিডব্লিউডি স্পোর্টস ক্লাব।
গ্রুপ পর্বে প্রতিটি দল খেলবে একে অপরের বিপক্ষে। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া দুই দলকে নিয়ে হবে প্রথম কোয়ালিফায়ার। জয়ী দল উঠবে ফাইনালে। দুই রানার্সআপ খেলবে এলিমিনেটর রাউন্ডে। তাদের মধ্যকার জয়ী দল ফাইনালে যাওয়ার লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে প্রথম কোয়ালিফায়ারে পরাজিত হওয়া দলের বিপক্ষে।
ড্রয়ের পর সাংবাদিকদের লিগ কমিটির চেয়ারম্যান ইমরুল হাসান বলেন, ‘নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাফুফের কোনো কমিটির কর্মকর্তাই ম্যাচ চলাকালে ডাগ আউটে থাকতে পারবে না। সেই সিদ্ধান্ত বলবৎ আছে।’
এদিকে গত মৌসুমে লিগের সেরা খেলোয়াড় সুলেমান দিয়াবাতে, সর্বোচ্চ গোলদাতা স্যামুয়েল বোয়াটেং, সেরা গোলরক্ষক মিতুল মারমা ও সেরা কোচ মোহামেডানের আলফাজ আহমেদকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। ফেয়ারপ্লে ট্রফি পেয়েছে পুলিশ এফসি। চ্যাম্পিয়নশিপ লিগের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন পিডব্লিউডি স্পোর্টসের মিনহাজুল করিম স্বাধীন।