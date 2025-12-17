হোম > খেলা > ফুটবল

২০২৬ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৬১০ কোটি টাকা

ক্রীড়া ডেস্ক    

২০২২ ফিফা বিশ্বকাপে জিতে আর্জেন্টিনা পেয়েছিল ৫০০ কোটি টাকার প্রাইজমানি। ফাইল ছবি

২০২৬ বিশ্বকাপের প্রাইজমানি ঘোষণা করেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। ২০২৬ বিশ্বকাপের বিজয়ীরা টুর্নামেন্টের জন্য রেকর্ড আর্থিক অবদানের অংশ হিসেবে ৫০ মিলিয়ন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬১০ টাকা) পুরস্কার পাবে। মোট ৬৫৫ মিলিয়ন ডলার বিশ্বকাপের পুরস্কার তহবিল ঘোষণা করেছে ফিফা, ২০২২ সালে কাতারে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী দলগুলোকে বিতরণ করা ৪৪০ মিলিয়ন ডলারের চেয়ে প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়েছে আর্থিক পুরস্কার।

তিন বছর আগে ফ্রান্সের বিপক্ষে ফাইনালে লিওনেল মেসিরা জেতায় আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ৪২ মিলিয়ন ডলার (৫০০ কোটি টাকা) পুরস্কার পেয়েছিল। ফ্রান্স রানার্সআপ হয়ে পেয়েছিল ৩০ মিলিয়ন ডলার বা ৩৬৬ কোটি টাকা। এবার চ্যাম্পিয়ন দলের প্রাইজমানি ১১০ কোটি টাকা বাড়িয়েছে ফিফা। আগামী বছরের বিশ্বকাপ ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডায় অনুষ্ঠিত হবে। প্রথমবারের মতো ৪৮টি দল অংশ নিতে যাচ্ছে এই টুর্নামেন্ট।

গ্রুপ পর্বে বাদ পড়া দলগুলো পাবে ৯ মিলিয়ন ডলার বা ১১০ কোটি টাকা। অংশগ্রহণকারী ৪৮টি দেশ তাদের প্রস্তুতির খরচ মেটাতে পাবে অতিরিক্ত ১.৫ মিলিয়ন ডলার বা ১৮ কোটি টাকা।

চ্যাম্পিয়ন: ৬১০ কোটি ৬১ লাখ টাকা

রানার্সআপ: ৪০৩ কোটি টাকা

তৃতীয় স্থান নির্ধারণী: ৩৫৪ কোটি ১৫ লাখ টাকা

চতুর্থ স্থান নির্ধারণী: ৩২৯ কোটি ৭৩ লাখ টাকা

পঞ্চম থেকে অষ্টম: ২৩২ কোটি ৩ লাখ টাকা

নবম থেকে ১৬ তম: ১৮৩ কোটি ১৮ লাখ টাকা

১৭ থেকে ৩২ তম: ১৩৪ কোটি ৩৩ লাখ টাকা

৩৩ থেকে ৪৮ তম: ১১০ কোটি টাকা

নতুন উৎসবধর্মী অনূর্ধ্ব-১৫ টুর্নামেন্ট

যুব ফুটবল উন্নয়নে ফিফার অটল অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে, ফিফা কাউন্সিল ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য নতুন ফিফা অনূর্ধ্ব-১৫ উৎসবধর্মী টুর্নামেন্ট চালুর অনুমোদন দিয়েছে, যা ফিফার ২১১টি সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। প্রথম আসরটি ২০২৬ সালে ছেলেদের দল নিয়ে হবে। দ্বিতীয় আসরটি ২০২৭ সালে মেয়েদের দল নিয়ে হবে। এই ধারাবাহিকতায়, ২০২৮ সাল থেকে সব সদস্য অ্যাসোসিয়েশনকে দুটি আলাদা প্রতিযোগিতায় তাদের ছেলে ও মেয়ে উভয় অনূর্ধ্ব-১৫ দল নিয়ে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হবে। অনূর্ধ্ব-১৫ খেলোয়াড়দের উন্নয়ন চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে ম্যাচের সময়কাল হবে কম, মাঠ হবে ছোট ও প্রতিটি দলে ৭ থেকে ৯ জন খেলোয়াড় থাকবে। ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনো বলেন, ‘সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ফিফা যুব ফুটবলকে এগিয়ে নিতে প্রচেষ্টা বাড়িয়েছে, যার ফলাফল সবার চোখের সামনে। আমরা যুব প্রতিযোগিতা ও উন্নয়নে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলাম। এটি সেই প্রচেষ্টারই একটি স্বাভাবিক ও আনন্দদায়ক পরের ধাপ।’

সম্পর্কিত

ছয় মাস আগে গাড়ি চালিয়ে লিভারপুলের ভক্ত-সমর্থকদের আহত করার শাস্তি পেলেন তিনি

কলকাতায় বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য মেসিকে দায়ী করলেন গাভাস্কার

তোপের মুখে বিশ্বকাপের টিকিটের দাম কমাল ফিফা

ফিফার বর্ষসেরা পুরস্কারও জিতলেন দেম্বেলে

মেসির সফরে বিশৃঙ্খলা, পদত্যাগ করলেন পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়ামন্ত্রী

ফিফা দ্য বেস্টের পুরস্কার উঠছে কার হাতে

মেসি ভারতে আর কত দিন থাকবেন

মেসিকে বিশ্বকাপের টিকিট উপহার দিলেন জয় শাহ

পেছাল কিংস-মোহামেডান ম্যাচ

ম্যাচ জিতেও অসন্তুষ্ট রিয়াল কোচ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা