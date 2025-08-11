হোম > খেলা > ফুটবল

আবাহনী নতুন নয় দিয়াবাতের কাছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সুলেমান দিয়াবাতের কাছে আবাহনী নতুন নয়। ছবি: সংগৃহীত

ঘরোয়া ফুটবল শুরু হতে দেরি আরও এক মাস। আবাহনী লিমিটেডকে প্রস্তুতিতে নামতে হয়েছে অনেকটা আগে। কাল জাতীয় স্টেডিয়ামে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের প্লে-অফ ম্যাচে কিরগিজস্তানের ক্লাব মুরাস ইউনাইটেডের মুখোমুখি হবে তারা।

এবার দলবদলে আবাহনী বেশ চমক‍ই দেখিয়েছে। মোহামেডানের ঘরের ছেলেতে পরিণত হওয়া সুলেমান দিয়াবাতেকে দলে ভিড়িয়েছে তারা। টানা ৭ বছর বাংলাদেশের ঘরোয়া ফুটবল খেলছেন দিয়াবাতে। ক্লাব পরিবর্তন করলেন এবারই প্রথম। এএফসি টুর্নামেন্টেও তাই।

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব থেকে এসে আবাহনীর হয়ে সেরাটা নিংড়ে দিতে চান দিয়াবাতে। গতকাল সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘প্রথমবার এএফসি টুর্নামেন্টে খেলছি। তবে সব ফুটবল একই ধরনের। তাই আমি আমার খেলাটা খেলব ইনশাআল্লাহ। আমরা জেতার চেষ্টা করব। জয়ের জন্য সবকিছু করব।’

আবাহনীর কেউ অপরিচিত নয় দিয়াবাতের কাছে, ‘আবাহনীর সব খেলোয়াড়কে আমি চিনি। তাই তারা আমার কাছে নতুন নয়। হয়তো খেলাটা নতুন, তবে যেমনটা বলেছি ফুটবল একই ধরনের। খালি নামটা ভিন্ন। খেলোয়াড়েরা ভালো, কোচও খুব ভালো। দলও খুব ভালো। আমি বিশ্বাস করি, আমরা জিততে পারব।’

গতকালই প্রথমবার আবাহনীর অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন দিয়াবাতে। মালির এই ফরোয়ার্ড দেখছেন বড় পার্থক্য, ‘প্রথম দিনে অনুশীলন করে মনে হয়েছে আবাহনী ও মোহামেডানের মধ্যে বড় পার্থক্য আছে। এখানকার কোচিং কৌশল খুব ভালো। মারুফুল হকের (কোচ) কৌশল খুব ভালো। ম্যাচ পরিকল্পনাও; তাই পার্থক্যটা বড় লাগছে।’

আগামীকাল গোল করা নিয়েও আত্মবিশ্বাসী দিয়াবাতে, ‘আমি অভিজ্ঞ একজন খেলোয়াড়। জানি কীভাবে খেলতে হয়। আমি আমার সেরাটা দেব এবং গোল করব।’ দিয়াবাতের কাঁধে ভর করে নতুন মৌসুমে লিগ চ্যাম্পিয়ন হতে চায় আবাহনী। দলটির ম্যানেজার সত্যজিৎ দাস রুপু বলেন, ‘দিয়াবাতে গত চার মৌসুমে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় ছিল। সে যদি এবারও এমনটা করতে পারে, আমরা অনায়াসে চ্যাম্পিয়ন হব।’

সম্পর্কিত

ফাইনালে এভাবে হেরে যাওয়ায় বিধ্বস্ত লিভারপুল

মেসিবিহীন মায়ামি এবার চূর্ণ-বিচূর্ণ

বড় হারে যে বার্তা পেল বাংলাদেশ

মেয়েদের হাত ধরে আরেকটি এশিয়ান কাপে বাংলাদেশ

কোরিয়ার কাছে হেরেও যেভাবে এশিয়ান কাপে যেতে পারে বাংলাদেশ

প্রথমার্ধে বাংলাদেশ-কোরিয়া সমানে সমান, খেলা দেখাচ্ছে যেখানে

আজ মাঠে নামছেন হামজারা

মেসিকে এবারও পাচ্ছে না মায়ামি, মাঠে ফিরবেন কবে

ইতিহাস ডাকছে বাংলাদেশের মেয়েদের

ঋতুপর্ণাকে বাড়ি উপহার দেবে বিসিবি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা