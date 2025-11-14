‘বাংলাদেশের ফুটবলে ম্যাজিক আছে, সেটা তুমি প্রমাণ করলে হামজা চৌধুরী’

অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্সে মুগ্ধ করে চলেছেন হামজা চৌধুরী। কখনো ফ্রি-কিক থেকে ক্রস, কখনোবা হেডে দৃষ্টিনন্দন গোল করছেন হামজা। ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে গতকাল হামজা যেটা করলেন, সেটা অবিশ্বাস্য। ২৮ বছর বয়সী বাংলাদেশের মিডফিল্ডারের চোখধাঁধানো গোলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ দেশের ক্রিকেটাররাও।
প্রথমার্ধে ১-০ গোলে পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশ দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু করার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই গর্জে ওঠে জাতীয় স্টেডিয়ামের গ্যালারি। উল্লাসের কারণ ৪৬ মিনিটে হামজার গোলে বাংলাদেশের সমতায় ফেরা। সেটার চেয়েও বড় কথা বাংলাদেশের তারকা মিডফিল্ডার বাইসাইকেল কিকে যে গোলটা করেছেন, সেটা নিয়েই আলোচনা বেশি। বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র হওয়ার পর রুবেল নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশি কোনো ফুটবলার এমন গোল দিয়েছে আমি প্রথম দেখলাম। অবিশ্বাস্য হামজা চৌধুরী। হামজা চৌধুরী, তুমি আজ প্রমাণ করে দিলে বাংলাদেশের ফুটবলেও ম্যাজিক আছে।’ হামজার সেই বাইসাইকেল কিকের ছবি পোস্ট করে তাসকিন লিখেছেন, ‘হামজা চৌধুরী।’ হামজার পাশে তাসকিন জুড়ে দিয়েছেন লাভ ইমোজি ও বাংলাদেশের পতাকা।
দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর পর বাংলাদেশের ফরোয়ার্ড ফয়সাল ফাহিমের পাঠানো ক্রস নেপালের এক ডিফেন্ডার হেডে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেন। বল চলে যায় জামালের কাছে। তাঁর বাড়ানো ভলিতে বক্সের ভেতরে দারুণ এক বাইসাইকেল কিকে কোনাকুনিভাবে বল জালে পাঠান হামজা। ৪৬ মিনিটে সমতায় ফেরানোর পর হামজা দ্রুতই এরপর এগিয়ে দেন বাংলাদেশকে। ৪৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে পানেনকা শটে করেন নিজের দ্বিতীয় গোল।
নেপালের বিপক্ষে ২-১ গোলে বাংলাদেশের জয় মনে হচ্ছিল সময়ের ব্যাপার। কিন্তু শেষ সময়ে গোল হজম করা যেন বাংলাদেশ ফুটবল দলের একমাত্র নিয়তি হয়ে গেছে। ৯০ মিনিটের পর যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে দীনেশের কর্নার থেকে দারুণ এক ফ্লিকে নেপালকে সমতায় ফেরান অনন্ত তামাং। বাংলাদেশ-নেপাল প্রীতি ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র হলেও হামজার পারফরম্যান্সে মুগ্ধ ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বি। ফেসবুকে ইয়াসির লিখেছেন, ‘এমন ফল আমরা চাইনি। শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। হামজা সত্যিই অবিশ্বাস্য।’
হামজাকে উঠিয়ে গত রাতে ৮০ মিনিটে কিউবা মিচেলকে মাঠে নামান কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। এ ছাড়া হামজার পাশাপাশি জায়ান আহমেদকেও চোট নিয়ে মাঠ ছাড়তে দেখা যায়। তবে হামজা-জায়ানকে দুশ্চিন্তার কিছু নেই বলে জানিয়েছেন কাবরেরা। ম্যাচ শেষে বাংলাদেশ কোচ বলেন, ‘গুরুতর কিছু নয়। সামান্য পেশির টান। এমন কিছু হয়নি যাতে করে ভারত ম্যাচের জন্য তারা ঝুঁকিতে থাকবে।’ ১৮ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ভারত। এই ম্যাচটি এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডের অন্তর্ভুক্ত।