ম্যাচের গতি বাড়াতে নতুন নিয়ম আনছে ফিফা

ক্রীড়া ডেস্ক    

আগামী শনিবার আইএফএবির বার্ষিক সভায় নতুন প্রস্তাব দুটি তোলা হবে। ছবি: সংগৃহীত

সময়ক্ষেপণ কমিয়ে খেলাকে আরও গতিময় করতে থ্রো-ইন এবং গোল কিকের সময়সীমা নির্ধারণের নতুন নিয়ম চালুর কথা ভাবছে ফিফা। ২০২৬ বিশ্বকাপ থেকেই পরীক্ষামূলকভাবে পাঁচ সেকেন্ডের কাউন্টডাউন পদ্ধতি চালু হতে পারে–প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে প্রেস অ্যাসোসিয়েশন।

নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী, রেফারি যদি মনে করেন কোনো খেলোয়াড় থ্রো-ইন এবং গোল কিকের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করছেন, সে ক্ষেত্রে তিনি বাঁশি বাজিয়ে সময় গণনা শুরু করবেন। নির্ধারিত পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে থ্রো-ইন বা গোল কিক না নিলে শাস্তি হিসেবে প্রতিপক্ষ দল বলের দখল পাবে। থ্রো-ইনের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ থ্রো-ইন পাবে। অন্যদিকে গোল কিকের ক্ষেত্রে কর্নার কিক দেওয়া হবে।

প্রেস অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, নতুন এই নিয়মের অনুমোদনের জন্য আগামী শনিবার ওয়েলসে আন্তর্জাতিক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ডের (আইএফএবি) বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রস্তাবটি তোলা হবে। অনুমোদন পেলে ১ জুলাই থেকে বিশ্বকাপের নকআউট পর্বেই নিয়মটি কার্যকর করা হতে পারে।

থ্রো-ইন এবং গোল কিকের পাশাপাশি খেলোয়াড় পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও নতুন নিয়ম চালু করতে চায় আইএফএবি। প্রতিটি খেলোয়াড় বদলের জন্য সর্বোচ্চ ১০ সেকেন্ড সময় দেওয়া হবে। এই সময়সীমা লঙ্ঘন করলে সংশ্লিষ্ট দলকে অন্তত এক মিনিটের জন্য একজন খেলোয়াড় কম নিয়ে মাঠে খেলতে হবে; সঙ্গে সঙ্গে বদলি খেলোয়াড় নামাতে পারবে না তারা।

গোলরক্ষক কর্তৃক যেন সময় নষ্ট না হয়, সে জন্য চলতি মৌসুমে আট সেকেন্ডের নিয়ম চালু করেছিল আইএফএবি। এই নিয়ম সফল হওয়ায় এবার আরও দুটি নতুন নিয়ম আনতে যাচ্ছে ফুটবলের আইনপ্রণেতা সংস্থা।

ফুটবল বিশ্বকাপের ২৩ তম পর্বের যৌথ আয়োজক যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো। আগামী ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত এই তিন দেশের ১৬টি শহরে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো মাঠে গড়াবে; যেখানে অংশ নেবে ৪৮ দল। তার আগে নতুন নিয়ম চালুর প্রস্তাবের জন্য আইএফএবিকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন ফুটবলপ্রেমীরা।

