সাবিনাদের অপেক্ষায় ছাদখোলা বাস

প্রথমবার আয়োজিত সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটসালে ইতিহাস গড়েছে বাংলাদেশ। চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ দলকে এখন ঘটা করে বরণের অপেক্ষা।বিমানবন্দরে নামা মাত্রই সাবিনা খাতুনদের ছাদখোলা বাসে বরণ করা হবে জানিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)।
নারী ফুটসাল জয়ী বাংলাদেশ দলকে কীভাবে বরণ করা হবে, এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বাফুফে জানিয়েছে তাদের কর্মপরিকল্পনা। সাবিনাদের অভিনন্দন জানিয়ে এক বিবৃতিতে বাফুফে লিখেছে, ‘নারীদের ঐতিহাসিক সাফল্যকে স্মরণীয় করে রাখতে দেশে ফেরাকে ঘিরে বিশেষ সংবর্ধনার আয়োজন করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন। ২০২৬ সাফ নারী ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জয়ের গৌরব নিয়ে দেশে ফেরা খেলোয়াড়দের বিমানবন্দর থেকে ছাদখোলা বাসে করে হাতিরঝিল এম্ফি থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে বাংলাদেশ নারী জাতীয় ফুটসাল দলের এই অসাধারণ সাফল্য উদযাপন উপলক্ষে তাদের আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা দেওয়া হবে।’ যে ছাদখোলা দোতলা বাসে বরণ করা হবে, সেই বাসের সামনে চ্যাম্পিয়ন নারী ফুটবলারদের ছবি ও তার ওপরে লেখা চ্যাম্পিয়নস।
থাইল্যান্ড থেকে সাবিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের নারী সাফ ফুটসাল চ্যাম্পিয়ন দল আজ সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে থাইল্যান্ড থেকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পদার্পণ করবেন বলে বাফুফে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে। থাইল্যান্ডে আয়োজিত প্রথম নারী সাফ ফুটসালে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। ৬ ম্যাচে ৫ জয় ও ১ ড্রয়ে টুর্নামেন্টে তাদের পয়েন্ট ১৬। যার মধ্যে হুয়ামাক ইন্দোর স্টেডিয়ামে ২৫ জানুয়ারি থাইল্যান্ডকে ১৪-২ গোলে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে বাংলাদেশ। রানার্সআপ ভারত ছয় ম্যাচে পেয়েছে ১২ পয়েন্ট।
নারী ফুটবলারদের ছাদখোলা বাসে বরণের ঘটনা এবারই প্রথম নয়। ২০২২ ও ২০২৪ সালে দুইবারই নেপালকে হারিয়ে নারী সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলাদেশ। সেই দুইবার বিমানবন্দর থেকে ছাদখোলা বাসে জাঁকজমকপূর্ণ বরণ করা হয়েছিল সাবিনা-ঋতুপর্ণা চাকমাদের। নারী সাফ ফুটবল সেই দুইবারের আয়োজক ছিল নেপাল।