হাকিমির ফেরার রাতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন মরক্কো, ম্যাচ না জিতেও পরের রাউন্ডে মালি

চোটে পড়ায় প্রায় দুই মাস মাঠের বাইরে ছিলেন আশরাফ হাকিমি। গত রাতে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের (আফকন) ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফেরেন তিনি। তাঁর ফেরার রাতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ ষোলোতে উঠেছে মরক্কো।
রাবাতে গত রাতে আফকনের ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে মরক্কো-জাম্বিয়া। মরক্কোর শুরুর একাদশে না থাকা হাকিমি ৬৪ মিনিটে নামেন নুসার মাজরাউয়ির বদলি হিসেবে। জাম্বিয়াকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে ‘এ’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ ষোলোয় উঠেছে মরক্কো। হাকিমির দল তিন ম্যাচ খেলে জিতেছে দুই ম্যাচ ও এক ম্যাচ ড্র করেছে। একই গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে মালি শেষ ষোলোর টিকিট। তারা কোনো ম্যাচ না জিতেই উঠেছে দ্বিতীয় রাউন্ডে। তিন ম্যাচের তিনটিতে ড্র করে ৩ পয়েন্ট নিয়ে ‘এ’ গ্রুপ রানার্সআপ হয়ে শেষ ষোলোর টিকিট কেটেছে মালি। এই গ্রুপের তিন ও চারে থাকা কমোরোস, জাম্বিয়া দুই দলেরই পয়েন্ট ২।
জাম্বিয়ার বিপক্ষে গত রাতে জোড়া গোল করেন মরক্কো স্ট্রাইকার আইয়ুব আল কাবি। ৯ মিনিটে তিনি মরক্কোকে ১-০ গোলে এগিয়ে দেন। ২৭ মিনিটে দলের দ্বিতীয় গোল করেন দলটির আরেক স্ট্রাইকার ব্রাহিম দিয়াজ। জাম্বিয়ার বিপক্ষে ২-০ গোলে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে মরক্কো। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর ৫ মিনিটের মধ্যেই ব্যবধান ৩-০ করে ফেলে মরক্কো। ৫০ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন আইয়ুব আল কাবি। ৩-০ গোলে এগিয়ে থাকার পরই (৬৪ মিনিটে) মাঠে নামেন হাকিমি। শেষ পর্যন্ত এই ব্যবধানেই জেতে মরক্কো।
কাসাব্লাঙ্কায় ‘এ’ গ্রুপের অপর ম্যাচে কমোরোসের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছে মালি। তবে পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় কোনো ম্যাচ না জিতেও শেষ ষোলোতে উঠেছে মালি। একই দিনে ‘বি’ গ্রুপের ম্যাচে জিম্বাবুয়েকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ৩ ম্যাচে ২ জয় ও ১ হারে ৬ পয়েন্ট নিয়ে ‘বি’ গ্রুপ রানার্সআপ হয়ে শেষ ষোলোয় উঠেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছে মিসর। অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে মিসর গোলশূন্য ড্রয়ে গ্রুপ পর্ব শেষ করেছে।