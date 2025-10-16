এএফসির পুরস্কার পেল বাফুফে

তৃণমুল ফুটবলে উন্নতি দেখিয়ে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের (এএফসি) পুরস্কার পেয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। ব্রোঞ্জ ক্যাটাগরিতে ভিয়েতনাম ফুটবল ফেডারেশন ও নর্দার্ন মারিয়ানা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে টপকে সেরা হয়েছে তারা।
গতকাল সৌদি আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত হয়েছে এএফসি অ্যাওয়ার্ড। বাফুফের সাফল্য নিয়ে এক বিবৃতিতে এশিয়ান ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা জানায়, স্থানীয় পর্যায়ে আরও বেশি টুর্নামেন্ট আয়োজন এবং যুব একাডেমিগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে শিক্ষামূলক কর্মসূচি পরিচালনার পাশাপাশি ফুটবলের প্রতি আগ্রহ গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করায় বাফুফেকে ব্রোঞ্জ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।
সাধারণত এই স্বীকৃতটি দেওয়া হয়ে থাকে এএফসি সভাপতির পক্ষ থেকে। তৃণমূল পর্যায়ে টুর্নামেন্ট ও ফুটবলারদের অংশগ্রহণ দুটোই বাড়িয়েছে বাফুফে।এএফসির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০২৪ সালের জুন থেকে ২০২৫ সালের মে পর্যন্ত ২৪টি টুর্নামেন্ট আয়োজন করেছে তারা। আগের বছর হয়েছিল ১৩টি। একই সঙ্গে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা প্রায় ৫ গুণ বেড়ে ৩০ হাজারেরও বেশি হয়েছে।
এএফসি আরও জানায়, পার্বত্য অঞ্চলের নারীদের ফুটবল ক্যারিয়ারে উৎসাহিতকরণ প্রকল্প, অ্যাম্পিউটি ফুটবল এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ, প্রবীণ ফুটবল উৎসব এবং স্ট্রিট চিলড্রেন উৎসবের মাধ্যমে বাফুফে শিক্ষা, শিশু সুরক্ষা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকে গুরুত্ব দিয়েছে। এসব কার্যক্রমের লক্ষ্য ছিল সব ধরনের মানুষকে ফুটবলে অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা।
তৃণমূল ফুটবলে গোল্ড ক্যাটাগরিতে সংযুক্ত আরব আমিরাত ফেডারেশন ও সিলভার ক্যাটাগরিতে পুরস্কার জিতেছে মালয়েশিয়া ফুটবল ফেডারেশন।