জয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবছে না বাংলাদেশ

শেষ কবে অনূর্ধ্ব-২৩ দল নিয়ে এত গুরুত্ব দিয়েছিল বাফুফে, মনে করা মুশকিল। জাতীয় দলও খানিকটা আড়ালে পড়ে গেছে তাতে। একই সময়ে দুই দলের খেলা হলেও জাতীয় দলের চেয়ে বাফুফে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে অনূর্ধ্ব-২৩ দলকে। স্বপ্নটা যে এশিয়ান কাপের মূলপর্বে জায়গা করে নেওয়ার।
স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে আজ ‘সি’ গ্রুপের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ মুখোমুখি হবে স্বাগতিক ভিয়েতনামের। ভিয়েত ত্রি স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় মাঠে গড়াবে খেলা। র্যাঙ্কিংয়ের বিচারে বাংলাদেশের (১৮৪) চেয়ে ৭১ ধাপ এগিয়ে রয়েছে ভিয়েতনাম (১১৩)। গত জুলাইয়ে ১০ দলকে পেছনে ফেলে অনূর্ধ্ব-২৩ আসিয়ান কাপও জিতেছে তারা। ঘরের মাঠে তাদের ফেবারিট বললে ভুল কিছু হবে।
৫ দিন আগে ভিয়েতনামে গিয়ে পরিবেশের সঙ্গে অনেকটা মানিয়ে নিয়েছেন বাংলাদেশের ফুটবলাররা। আবহাওয়ায় খুব একটা পার্থক্য নেই। কিউবা মিচেল, তানিল সালিক, জায়ান আহমেদের মতো প্রবাসী ফুটবলাররা দলে যোগ করেছেন বাড়তি শক্তি। অধিনায়ক শেখ মোরসালিন তাই যেকোনো মূল্যে মাঠ ছাড়তে চান জয় নিয়ে, ‘কালকের (আজ) ম্যাচটির জন্য আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত। অনেক পরিশ্রম করেছি। আমরা আমাদের সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করব। লক্ষ্য একটাই—যেভাবে হোক জিততে হবে।’
গতকাল দলে যোগ দিয়েছেন ইতালিপ্রবাসী উইঙ্গার ফাহামিদুল ইসলাম। বাংলাদেশ কোচ সাইফুল বারী টিটু আগেই জানিয়েছেন, আজ তিনি শুরুর একাদশে থাকবেন না। তবে ডাগআউটে টিটুর থাকা নিয়েও রয়েছে অনিশ্চয়তা। জ্বরে ভুগছেন তিনি। তাঁর জায়গায় দেখা যেতে পারে সহকারী কোচ হাসান আল মামুনকে, ‘টিটু ভাইয়ের দায়িত্ব পালনের জন্য আমি প্রস্তুত। আশা করি ছেলেরা এটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেবে। সব মিলিয়ে আমাদের দল প্রস্তুত। এই দলের আত্মবিশ্বাস অনেক বেশি।’
অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ছয়বার খেলে কখনো মূলপর্বে যেতে পারেনি। জাতীয় দলের খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন খেলোয়াড় বেশি থাকায় এবার সেই আক্ষেপ ঘোচাতে চান মামুন, ‘এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বরাবরই আমাদের ফল ভালো নয়। তবে মনে হয়েছে, এই দলের কিছু করার ক্ষমতা রয়েছে।’
ভিয়েতনামের স্কোয়াডের ৫ ফুটবলারেরও রয়েছে জাতীয় দলে খেলার অভিজ্ঞতা। ২১ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড গুইয়েন দিন বাক জাতীয় দলে খেলেছেন ১১ ম্যাচ। বাংলাদেশের বিপক্ষে সেরাটা দেওয়ার প্রত্যয় তাঁর, ‘প্রতিটি ম্যাচ নিয়ে কোচ ও খেলোয়াড়েরা মনোযোগী। আমরা সব দলকে সম্মান করি। বাংলাদেশের বিপক্ষে নিজেদের সেরাটা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।’
ভিয়েতনামে আজ ৮০তম স্বাধীনতা দিবস। এমন উৎসবের দিনটি মাটি করতে চান না কোচ কিম সাং সিক। জাতীয় দলের কোচ হলেও সমানতালে তিনি সামলাচ্ছেন; সঙ্গে অনূর্ধ্ব-২৩ দল, ‘বিশেষ এই দিনটিতে সমর্থকদের খুশি করার জন্য লড়াই করব আমরা। খেলোয়াড়দের জন্য বড় অনুপ্রেরণার হবে দিনটি।’