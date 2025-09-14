হোম > খেলা > ফুটবল

অ্যাস্টন ভিলাতেই থেকে গেলেন মার্তিনেজ, পাচ্ছেন কোচের সমর্থনও

আপাতত আরও কিছুদিন ভিলা পার্কের ক্লাবটিতে হয়ে খেলতে দেখা যাবে বিশ্বকাপ জয়ী গোলরক্ষককে। ছবি: সংগৃহীত

অ্যাস্টন ভিলা ছাড়ার চেষ্টায় সফল হতে না পারলেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না এমিলিয়ানো মার্তিনেজকে। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়কের পাশে দাঁড়িয়েছেন ভিলা পার্কের ক্লাবটির প্রধান কোচ উনাই এমেরি।

গুঞ্জন ছিল, সবশষ দলবদলে অ্যাস্টন ভিলা ছাড়বেন মার্তিনেজ। গত মে মাসে প্রিমিয়ার লিগের একটি ম্যাচ শেষে ভিলা পার্কে দর্শকদের কাছ থেকে বিদায়ও নিয়েছিলেন তিনি। তার সম্ভাব্য পরবর্তী গন্তব্য হিসেবে যে কয়েকটি ক্লাবের নাম শোনা গিয়েছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তার মধ্যে অন্যতম। যদিও শেষ পর্যন্ত রেড ডেভিলদের সঙ্গে চুক্তি হয়নি মার্তিনেজের।

প্রিমিয়ার লিগে গতকাল এভারটনের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে অ্যাস্টন ভিলা। গ্রীষ্মকালীন দলবদলের ভিলা পার্ক ছাড়ার সব সম্ভাবনা শেষ হওয়ার পর এদিন প্রথমবারের মতো খেলতে নেমেছিলেন মার্তিনেজ। হিল ডিকিনশন স্টেডিয়ামে দুটি দারুণ সেভ দিয়ে সফরকারীদের হার থেকে বাঁচিয়েছেন এই গোলরক্ষক। তাই ম্যাচ শেষ তার প্রশংসা করতে ভুলেননি এমেরি।

তিনি বলেন, ‘এটা খুবই ভালো খবর যে এমিলিয়ানো মার্তিনেজ ফিরে এসেছে। তাকে আমাদের প্রয়োজন। আমাদের তার পাশে দাঁড়াতে হবে। দলে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেন সে এখানে আরামদায়ক এবং আত্মবিশ্বাসী অনুভব করে। আমি খুবই খুশি। আমরা তার পরিস্থিতির সাথে লড়াই করেছি কিন্তু আমাদের অনুভূতি একত্রিত করতে হবে এবং সম্মিলিতভাবে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আজ মার্তিনেজের প্রত্যাবর্তন দুর্দান্ত ছিল।’

প্রতিপক্ষের মাঠে এদিন বল দখলে সামান্য এগিয়ে থাকলেও গোলের জন্য সুযোগই তৈরি করতে পারেনি অ্যাস্টন ভিলা। এভারটনের লক্ষ্য বরাবর মাত্র একটি শট নিতে পারে তারা। যেটা পূর্ণ ৩ পয়েন্ট পাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না। সব মিলিয়ে চলমান মৌসুমে এখন পর্যন্ত ৪ ম্যাচ খেলে একটিতেও জিততে পারল না অ্যাস্টন ভিলা। দুটি করে ড্র এবং হার তাদের সঙ্গী। ২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ১৯ নম্বরে অবস্থান করছে তারা। দলের এমন পরিস্থিতির পরও মন খারাপ হচ্ছে না এমেরির।

দলের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে এমেরি বলেন, ‘আমরা গোল করতে পারছি না। জিততেও পারছি না। অবশ্যই আমাদের জিততে হবে। এই এক পয়েন্ট পরবর্তী ম্যাচগুলির জন্য আমাদের সাহায্য করবে। আমাদের আক্রমণাত্মকভাবে আরও ভালো হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। স্ট্রাইকারদের গোল করার জন্য আরও সাহায্য করতে হবে। ম্যাচ জয়ের জন্য আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে হবে।’

