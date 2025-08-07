ফিফার শিরোনামে বাংলাদেশের নাম, নারী ফুটবলের অভাবনীয় সাফল্য

আন্তর্জাতিক ফুটবলে নিয়মিত সাফল্য না থাকায় বিশ্ব ফুটবলে বাংলাদেশের অবস্থান যেন তৃতীয় বিশ্বে। মাঝেমধ্যে বিশ্ব ফুটবলে বাংলাদেশ যদি নাড়াও দেয়, সেটাও নেতিবাচক কারণে। সে ক্ষেত্রে ইতিবাচক ঘটনায় ফিফার বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশের নাম দেখাটা দুর্লভই বটে।
ফিফার বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশের নামটা এসেছে নারী ফুটবলারদের কারণে। আজ হালনাগাদ করা র্যাঙ্কিংয়ে দেখা গেছে, বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল ২৪ ধাপ এগিয়ে ১০৪ নম্বরে উঠে এসেছে। বিজ্ঞপ্তির শিরোনামে লেখা, ‘ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে স্পেন শীর্ষ স্থান পুনরুদ্ধার করেছে। বাংলাদেশ ওপরে উঠেছে।’ এখানেই শেষ নয়। বিজ্ঞপ্তির হাইলাইটেও রয়েছে বাংলাদেশ। হাইলাইটে লেখা, ‘বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি লাফ দিয়েছে।’ কারণ, নতুন হালনাগাদ করা র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের চেয়ে এত বেশি কেউ এগোয়নি।
মেয়েদের এশিয়ান কাপের বাছাইয়ে বাংলাদেশ হারিয়েছিল বাহরাইন, মিয়ানমার ও তুর্কমেনিস্তানকে। এর মধ্যে শুধু তুর্কমেনিস্তানের র্যাঙ্কিংই ছিল বাংলাদেশের পেছনে। অন্য দুই দল বাহরাইন ও মিয়ানমার ছিল বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে। কিন্তু তিন ম্যাচেই দুর্দান্ত খেলেন বাংলাদেশের মেয়েরা। নিজেদের গোলপোস্ট অক্ষত রেখে বাংলাদেশের মেয়েরা বাহরাইন ও তুর্কমেনিস্তানের জালে দেন ৭ গোল। মিয়ানমারের বিপক্ষে জেতেন ২-১ গোলে।
র্যাঙ্কিং ও অবস্থান—দুই ক্ষেত্রে বড় লাফ দিয়েছে বাংলাদেশ। আগের ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের ছিল ১০৯৯.৩৬ পয়েন্ট। এখন সেটি বেড়ে হয়েছে ১১৭৯.৮৭ পয়েন্ট। অর্থাৎ উন্নতি করেছে ৮০.৫১ পয়েন্ট। সবচেয়ে বেশি ২৪ ধাপ উন্নতি করা বাংলাদেশের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৯ ধাপ উন্নতি করেছে ভানুয়াতু। ১০০তম অবস্থান তাদের।
মেয়েদের ফিফা র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ স্থানেও এসেছে পরিবর্তন। যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে ১ নম্বরে উঠে এসেছে স্পেন। তিন ধাপ এগিয়ে তিনে জায়গা করে নিয়েছে সুইডেন। মেয়েদের ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ জেতা ইংল্যান্ড এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে ৪ নম্বরে। দুই ধাপ পিছিয়ে সেরা পাঁচে জায়গা হয়েছে জার্মানির।
