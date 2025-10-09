বিশ্বকাপ সামনে রেখে ঐক্যের ডাক দিল ইংল্যান্ড

ফুটবলে ভালো করার পূর্বশর্ত দলগত পারফরম্যান্স। বৈশ্বিক টুর্নামেন্টের ক্ষেত্রে কথাটি আরও বেশি প্রযোজ্য। তাই ২০২৬ বিশ্বকাপ সামনে রেখে ফুটবলারদের ঐক্যের ডাক দিয়েছেন ইংল্যান্ডের কোচ টমাস টুখেল। তাঁর বিশ্বাস, দলীয় বন্ধন থাকলে বিশ্বকাপে দারুণ কিছু করতে পারবে ইংলিশরা।
বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে উড়ছে ইংল্যান্ড। ৫ ম্যাচে শতভাগ জয়ে তাদের সংগ্রহ ১৫ পয়েন্ট। ইউরোপিয়ান অঞ্চলের ‘কে’ গ্রুপের শীর্ষে অবস্থান করেছে হ্যারি কেইনরা। বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করার খুবই কাছে আছে তাঁরা। সব মিলিয়ে গত জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর টুখেলের অধীনে ছয়টি ম্যাচ খেলেছে ইংল্যান্ড। বাছাইপর্বে ৫ জয়ের বিপরীতে গত জুনে প্রীতি ম্যাচে সেনেগালের কাছে হেরেছে তারা।
পরিসংখ্যানই বলছে–টুখেলের অধীনে কতটা দারুণ সময় পার করছে ইংল্যান্ড। শুরুর এই আত্মবিশ্বাস বিশ্বকাপেও টেনে নিতে চান জার্মান কোচ। তাই নিজেদের লক্ষ্য স্থির করেছেন তিনি। প্রীতি ম্যাচে আগামীকাল দিবাগত রাত ১২টা ৪৫ মিনিটে ওয়েলসের বিপক্ষে মাঠে নামবে ইংল্যান্ড। তার আগে সংবাদ সম্মেলনে টুখেল বলেন, ‘আন্তর্জাতিক ফুটবলে সব সময় ঐক্যবদ্ধ দল সফল হয়। দলের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তাহলেই ভালো ফল পাওয়া যাবে।’
ইংল্যান্ড দলে আছেন মার্কাস রাশফোর্ড, বুকায়ো সাকা, হ্যারি কেইন, ডেকলান রাইস, জর্ডান হেন্ডারসনদের মতো একঝাঁক তারকা ফুটবলাররা। এরপরও বিশ্বকাপে নিজেদের আন্ডারডগ হিসেবেই দেখছেন টুখেল। লম্বা সময় ধরে বিশ্বকাপ না জেতায় নিজেদের ফেবারিট ভাবতে নারাজ তিনি।
টুখেল বলেন, ‘আমরা বিশ্বকাপ জিতিন অনেক সময় পার হয়ে গেছে। তাই আমরা আন্ডারডগ হিসেবে বিশ্বকাপে যাব। যাদের সঙ্গে খেলব তারা নিকট অতীতে বিশ্বকাপ জিতেছে। ভালো করার জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ ফুটবল খেলতে হবে। এটা ছাড়া ভালো করার উপায় দেখছি না।’