থামলেন মেসি, জয়ও পেল না মায়ামি

লিওনেল মেসি যখন ছন্দে থাকেন, তখন তাঁকে থামানো অনেক কঠিন। গোলমেশিনের মতো গোল করে চলেছিলেন আর্জেন্টাইন এই ফরোয়ার্ড। কিন্তু তারকা ফুটবলারদেরও ছন্দপতন হতে পারে। টানা তিন ম্যাচ গোল করা মেসি আজ থামলেন। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের থেমে যাওয়ার দিন জেতা হলো না ইন্টার মায়ামিরও।
ইন্টার মায়ামি আগের তিন ম্যাচে করেছিল ১০ গোল। সেখানে মেসি করেছিলেন পাঁচ গোল ও অ্যাসিস্ট ছিল তিনটি। ১০ গোলের আটটিতে অবদান রাখা মেসি আজ ছিলেন বড্ড নিষ্প্রভ। কোনো গোল বা অ্যাসিস্ট কিছুই তিনি করতে পারেননি। বাংলাদেশ সময় আজ সকালে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে টরন্টো এফসির সঙ্গে ১–১ গোলে ড্র করেছে মায়ামি। এই ম্যাচে মায়ামির একমাত্র গোল করেন তাদিও আলেন্দে।
টরন্টো এফসির বিপক্ষে প্রথমে অবশ্য এগিয়ে যায় ইন্টার মায়ামিই। ৪৫ মিনিটের পর অতিরিক্ত ১ মিনিটে গোল করেন মায়ামি মিডফিল্ডার আলেন্দে। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেন জর্দি আলবা। ১-০ গোলে পিছিয়ে থাকা টরন্টো এফসির সমতায় ফিরতে লেগেছে ১৫ মিনিট। ৬০ মিনিটে সমতাসূচক গোল করেন টরন্টো মিডফিল্ডার দোর্দে মিহাইলোভিচ। পরবর্তী ৩০ মিনিটে কোনো দলই আর কোনো গোল করতে পারেনি।
মায়ামির জয় ঠেকিয়ে দেওয়ায় সবচেয়ে বড় অবদান রাখেন টরন্টো গোলরক্ষক শন জনসন। ৬২ শতাংশ বল দখলে রেখে প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর মায়ামি নেয় ৬ শট। যার মধ্যে চারটিই ছিল মেসির। কিন্তু জনসনের দারুণ কিছু সেভ মায়ামিকে ম্যাচে আর কোনো গোল করতে দেয়নি। এদিকে টরন্টোর দখলে বল ছিল ৩৮ শতাংশ। মায়ামির লক্ষ্য বরাবর টরন্টো নিয়েছে ২ শট।
টরন্টোর বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্রয়ের এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সে পয়েন্ট টেবিলের চার নম্বরে আছে ইন্টার মায়ামি। ৩০ ম্যাচে ১৬ জয়, ৮ ড্র ও ৬ হারে এখন মায়ামির পয়েন্ট ৫৬। শীর্ষে থাকা ফিলাডেলফিয়ার পয়েন্ট ৬৩। দুই ও তিনে থাকা সিনসনাটি ও নিউইয়র্ক সিটি এফসির পয়েন্ট ৫৮ ও ৫৬। যেখানে ফিলাডেলফিয়া ও নিউইয়র্ক সিটি এফসি খেলেছে ৩২টি করে ম্যাচ। সিনসিনাটি খেলেছে ৩১ ম্যাচ।