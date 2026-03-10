ব্রাজিল দলে ফিরলেন নেইমার, তবে…

২০২৬ বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ফ্রান্স এবং ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। ম্যাচ দুটির জন্য প্রাথমিক দল দিয়েছেন প্রধান কোচ কার্লো আনচেলত্তি। সেই দলে রাখা হয়েছে নেইমারকে। এর মাধ্যমে লম্বা সময় পর ব্রাজিল দলে ফিরলেন এই তারকা ফরোয়ার্ড।
চোটের কারণে ২০২৩ সালের অক্টোবরের পর আর ব্রাজিলের জার্সিতে মাঠে নামা হয়নি নেইমারের। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকোতে অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপের আগে তাঁকে ফেরাতে চান আনচেলত্তি। কিন্তু চোট সেটা হতে দেয় কি না, তা এখন বড় প্রশ্ন। প্রস্তুতি ম্যাচের জন্য প্রাথমিক দলে জায়গা পেলেও চূড়ান্ত দলে নেইমারের থাকা নিয়ে যথেষ্ট শঙ্কা আছে।
ফ্রান্স এবং ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের জন্য ১৬ মার্চ চূড়ান্ত দল দেবেন আনচেলত্তি। তার আগে নেইমারের শারীরিক অবস্থা সামনে থেকে পর্যবেক্ষণ করতে চেয়েছিলেন তিনি। ব্রাজিলিয়ান সিরিএতে আগামীকাল ভোরে মিরাসলের বিপক্ষে মাঠে নামবে সান্তোস। নেইমারের খেলা দেখতে রিও ডি জেনিরো থেকে সাও পাওলো যাওয়ার কথা ছিল আনচেলত্তির। তবে সেটা আর হচ্ছে না।
ও গ্লোবো জানিয়েছে, মাংসপেশির চোটের কারণে মিরাসলের বিপক্ষে ম্যাচে খেলবেন না নেইমার। চোটের বিষয়টি জানানোর পর তাঁকে বিশ্রাম দিয়েছে সান্তোস। এমন পরিস্থিতিতে নেইমারকে চূড়ান্ত দলে রাখবেন না আনচেলত্তি, এমনটি দাবি করছে একাধিক ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম।
প্রতিবেদনে ও গ্লোবো আরও জানিয়েছে, চূড়ান্ত দল দেওয়ার আগে নেইমারকে ফিট দেখতে চেয়েছিলেন আনচেলত্তি। যেহেতু মিরাসলের বিপক্ষে মাঠে নামছেন না, এর মানে হলো এখনো ফিট হয়ে উঠতে পারেননি নেইমার। চূড়ান্ত দল ঘোষণার আগের দিন সিরিএতে করিন্থিয়ান্সের বিপক্ষে খেলতে নামবেন একসময় বার্সেলোনা, পিএসজির হয়ে খেলা এই ফুটবলার। সেই ম্যাচে গ্যালারিতে থাকবেন না আনচেলত্তি।
২৭ মার্চ ফ্রান্সের বিপক্ষে মাঠে নামবে ব্রাজিল। ১ এপ্রিল তাদের প্রতিপক্ষ ক্রোয়েশিয়া। বিশ্বকাপের আগে এই দুটি প্রীতি ম্যাচই খেলবে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। এরপর মে মাসে বিশ্বকাপের জন্য দল দেবে ব্রাজিল। মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ দিয়ে আগামী ১১ জুন বিশ্বকাপ শুরু হবে।