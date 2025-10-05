বার্সার জালে সেভিয়ার ৪ গোল

লা লিগায় শীর্ষে উঠে এক সপ্তাহ টিকতে পারল না বার্সেলোনা। পিএসজির কাছে হার যতটা না পোড়াচ্ছে, তার চেয়েও বেশি পোড়াচ্ছে সেভিয়ার বিপক্ষে আজকের হার। মৌসুমের সবচেয়ে বাজে ম্যাচটাই যেন খেলল হান্সি ফ্লিকের দল। সেভিয়ার মাঠ থেকে তাদের ফিরতে হচ্ছে ৪-১ গোলের হার নিয়ে।
রামোন সানচেস স্টেডিয়ামে ১৩ মিনিটে সেভিয়াকে এগিয়ে দেন আলেক্সিস সানচেস। বার্সার সাবেক এই ফরোয়ার্ড স্পটকিক থেকে কোনো ভুল করেননি। প্রথমার্ধে ব্যবধানটা ৪-০ হতে পারত খুব সহজেই। কিন্তু ২-১ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় সেভিয়া। এর আগে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ইসাক রোমেরো। বার্সার হয়ে ব্যবধান কমান মার্কাস রাশফোর্ড।
বিরতির বার্সা দাপট দেখানোর চেষ্টা করলেও গোলের মুখ আর খুলতে পারেনি। পেনাল্টি মিস করেন রর্বাট লেভানডস্কি। শেষ মুহূর্তে সেভিয়ে আরও দুটি গোল দেয় বার্সার জালে। ৯০ মিনিটে হোসে আনহেল কারমোনা ও যোগ করা সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে আকোর আদামস বার্সার কফিনে শেষ পেরেকটি মারেন।
এই ম্যাচের আগে চলতি বছর ঘরের মাঠে মাত্র একটি জয় পেয়েছে। আর বার্সা গত ১০ বছরে সেই মাঠে পরাজয়ের মুখ দেখেনি। কিন্তু আজ দেখতে হলো। ৮ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে আছে তারা। দুই পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে রিয়াল।