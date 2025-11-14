নেপালের বিপক্ষে অবশ্যই জেতা উচিত ছিল: হামজা চৌধুরী

ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমরা জিতমু ইনশা আল্লাহ—১০ নভেম্বর ঢাকায় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) ভিডিও বার্তায় এমন ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই ভারতের বিপক্ষে ১৮ নভেম্বর ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে খেলতে নামছে বাংলাদেশ। নেপাল ম্যাচের হতাশা ভুলে হামজা এখন ভারতের বিপক্ষে খেলতে উন্মুখ হয়ে আছেন হামজা।
বাংলাদেশ-নেপাল নয়, জাতীয় স্টেডিয়ামে গত রাতে প্রীতি ম্যাচে লড়াইটা যেন চলছিল হামজা চৌধুরীর সঙ্গে নেপালের। প্রথমার্ধে ১-০ গোলে পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশ দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু করার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই গর্জে ওঠে জাতীয় স্টেডিয়ামের গ্যালারি। উল্লাসের কারণ ৪৬ মিনিটে হামজার অসাধারণ বাইসাইকেল কিকের গোলে বাংলাদেশের সমতায় ফেরা। এরপর ৪৯ মিনিটে তাঁর পেনাল্টিতে ২-১ গোলে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। কিন্তু তীরে এসে তরি ডোবা এখন বাংলাদেশের ফুটবলের নিয়মিত ঘটনা। ৯০ মিনিটের পর যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে দীনেশের কর্নার থেকে দারুণ এক ফ্লিকে নেপালকে সমতায় ফেরান অনন্ত তামাং।
নেপালের বিপক্ষে জয়ের সমূহ সম্ভাবনা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ২-২ গোলে ড্র নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে বাংলাদেশকে। হাতের নাগালে থাকা এমন ম্যাচ ফস্কে যাওয়ায় হতাশ হামজা। নেপাল ম্যাচের হতাশা ভুলে এখন ভারত ম্যাচের দিকে তাকিয়ে হামজা। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচের কয়েকটি ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, ‘আরও এক হতাশার রাতের শেষ হলো। ম্যাচটা অবশ্যই জেতা উচিত ছিল। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এমন ভালোবাসার জন্য। বড় একটা ম্যাচের জন্য সবাই প্রস্তুতি নেই। আলহামদুলিল্লাহ।’
২৫ মার্চ শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হয়েছিল হামজার। সেবার গোলশূন্য ড্র হলেও ভারতকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের জার্সিতে ৬ ম্যাচে করেছেন ৪ গোল ও অ্যাসিস্ট করেছেন এক গোলে। গত রাতে নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে চোখধাঁধানো বাইসাইকেল কিকে গোল করা হামজাকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন রুবেল হোসেন, তাসকিন আহমেদরা।
হামজাকে উঠিয়ে গত রাতে ৮০ মিনিটে কিউবা মিচেলকে মাঠে নামান কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। এ ছাড়া হামজার পাশাপাশি জায়ান আহমেদকেও চোট নিয়ে মাঠ ছাড়তে দেখা যায়। তবে হামজা-জায়ানকে দুশ্চিন্তার কিছু নেই বলে জানিয়েছেন কাবরেরা। ম্যাচ শেষে বাংলাদেশ কোচ বলেন,‘গুরুতর কিছু নয়। সামান্য পেশির টান। এমন কিছু হয়নি যাতে করে ভারত ম্যাচের জন্য তারা ঝুঁকিতে থাকবে।’ ১৮ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে হতে যাওয়া বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচটি এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচ।