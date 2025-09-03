নেপালে হামজাকে মিস করবেন জামাল

হামজা চৌধুরীকে নিয়েই নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচের জন্য দল সাজিয়েছিলেন বাংলাদেশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেস্টার সিটি থেকে ছাড়পত্র পাননি হামজা। গতকাল তা নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)।
এ বছরের মার্চে ভারতের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হয় হামজার। জুনে ভুটান ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষেও খেলেছেন তিনি। তিন ম্যাচ খেলে সতীর্থদের কাছে অনেক আপন হয়ে উঠেছেন ইংল্যান্ড-প্রবাসী এই মিডফিল্ডার। নেপালের বিপক্ষে তাই তাঁকে মিস করবেন বাংলাদেশ অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া।
আজ দুপুরে নেপালের বিমান ধরার আগে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জামাল বলেন, ‘পাঁচ-ছয়জন খেলোয়াড় নেই। তাদের না থাকাটা আমরা অনুভব করব। বিশেষ করে হামজা নেই। তাকে মিস করব। আসলে গতকালও তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তার একটা ছোটখাটো ইনজুরি হয়েছে। তবে বলেছে, এটা গুরুতর কোনো চোট না। আমাকে বলেছে, হংকং ম্যাচে সে আসবে।’
র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের (১৮৪) চেয়ে ৮ ধাপ এগিয়ে নেপাল (১৭৬)। কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর হবে ম্যাচ দুটি। তিন বছর আগে নেপালের বিপক্ষে সবশেষ দেখায় বাংলাদেশ ৩-১ গোলে হারলেও এবার জয়ের সম্ভাবনা দেখছেন জামাল। তিনি বলেন, ‘জয় সম্ভব। আমার দিক থেকে বিশ্বাস করি আমাদের জেতা সম্ভব। যদিও আমরা জানি নেপাল ভালো দল।’