‘একাদশে বিদেশি বনাম দেশি ভাবলে বাংলাদেশ জিততে পারবে না’

হামজা চৌধুরী-শমিত শোমরা আসার পর দেশের ফুটবল স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে নতুন করে। কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী সাফল্য পাচ্ছে না। প্রতিনিয়ত জয় ছিনিয়ে যাচ্ছে শেষ মুহূর্তের ভুলে। সেই ভুলটা করছেন স্থানীয় ফুটবলাররাই।
পরশু নেপালের বিপক্ষে জয়ের পথেই ছিল বাংলাদেশ। জোড়া গোল করেছেন হামজা চৌধুরী। কিন্তু মাঠ ছাড়তে হয় ২-২ গোলের ড্র নিয়ে। শেষ মুহূর্তে রক্ষণের ভুলে হজম করতে হয় গোল। তাই প্রশ্ন উঠছে কেন প্রবাসীদের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছেন না স্থানীয় ফুটবলাররা। শমিত শোম অবশ্য বিষয়টা সেভাবে আলাদা করছেন না।
আজ অনুশীলনের আগে শমিত বলেন, ‘আমরা কোনদিন চিন্তা করিনি যে বিদেশের খেলোয়াড় বনাম দেশি খেলোয়ার। এভাবে (দেখলে) তো বাংলাদেশ জিততে পারবে না। আমাদের সবার একত্রে থাকতে হবে। ওভাবে আমি চিন্তা করি না, আসলে আর সেটা করা যায় না।’
শমিত আরও বলেন, ‘আসলে আমরা যে শেষ তিন-চার-পাঁচ ম্যাচে খেলছি, বেশিরভাগ ম্যাচেই আমরা লিডিং পজিশনে ছিলাম। ওই অভিজ্ঞতাটা তাদের এখনো হয়নি যে, শেষ সময়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে একটু মাইন্ড গেম খেলতে হবে। সময় নষ্ট করা এখনো শিখিনি। ধীরে ধীরে ভাই আরও শিখব আর জিততে পারব।’
বাংলাদেশের হয়ে চারটি ম্যাচ খেলে ফেললেও এখনো জয়ের দেখা পাননি শমিত শোম। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ১৮ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে সেই দুঃখ ঘোচাতে চান কানাডা প্রবাসী এই মিডফিল্ডার। তিনি বলেন, ‘আমি তো আসছি, আমার খুব ভালো লাগে আসতে, আমার সতীর্থদের সঙ্গে খেলতে। বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে। আশা করি যে মঙ্গলবার ওই উইনিং সেলিব্রেশনটা পুরো থাকবে।’