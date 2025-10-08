আলবার অবসরের ঘটনায় কাঁদছেন মেসি-সুয়ারেজ

ফুটবলারদের অবসরের হিড়িক পড়েছে। কেউ ছেড়ে দিচ্ছেন আন্তর্জাতিক ফুটবল।কেউবা পুরো ফুটবলকেই বিদায় বলছেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অবসরের ঘোষণা পাওয়া যাচ্ছে সামাজিক মাধ্যমে। জর্দি আলবাও সেই ট্রেন্ডে গা ভাসালেন।
আলবা গত রাতে নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে বিদায়ের ঘোষণা দিয়েছেন। এক ভিডিও বার্তায় ৩৬ বছর বয়সী স্প্যানিশ ডিফেন্ডার বলেন, ‘সত্যিই জীবনের অর্থবহ এক অধ্যায় শেষ করার সময় এসেছে। মৌসুম শেষে পেশাদার ফুটবল ক্যারিয়ারকে বিদায় বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’ আলবার অবসরের ঘোষণায় আবেগঘন পোস্ট দিয়েছেন লিওনেল মেসি-লুইস সুয়ারেজরা। মেসি-আলবা বার্সায় খেলার সময় একসঙ্গে পাঁচটি করে লা লিগা ও কোপা দেল রে এবং একটি চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন। আলবার ভিডিও বার্তায় মন্তব্যের ঘরে মেসি লিখেছেন, ‘ধন্যবাদ জর্দি। অনেক মিস করব তোমাকে। এত বছর একসঙ্গে খেলেছি। এখন বাঁ দিকে তাকালে তোমাকে না পেলে বেশ অদ্ভুত লাগবে। কত গোলে আমাকে তুমি অ্যাসিস্ট করেছ। কে এখন পাস দেবে আমাকে?’
মেসি তো বার্সেলোনায় প্রায় দুই দশক খেলেছেন। দীর্ঘ এই সময়ে সতীর্থ হিসেবে পেয়েছেন আলবা, সার্জিও বুসকেতস, সুয়ারেজদের মতো তারকা ফুটবলারদের। বার্সার সাবেক ফুটবলারদের মিলনমেলা যেন ইন্টার মায়ামি। মেসি-আলবা-বুসকেতসদের সঙ্গে ২০২৪ সাল থেকে মায়ামিতে খেলছেন সুয়ারেজ। আলবার অবসরের পর সুয়ারেজ মন্তব্য করেছেন, ‘কী আর বলব। দারুণ একজন মানুষ তুমি। পরবর্তী সময়টা উপভোগ করো।’
আন্তর্জাতিক ফুটবলকে ২০২৩ সালে বিদায় বলেছিলেন আলবা। স্প্যানিশ ডিফেন্ডারের কাছে মনে হয়েছে, ফুটবলকে বিদায় বলার এটাই উপযুক্ত সময়। ইনস্টাগ্রামে ভিডিও বার্তায় গত রাতে তিনি বলেন,‘মনে হচ্ছে নতুন এক অধ্যায় শুরু করার এবং পরিবার নিয়ে সময় কাটানোর জন্য সঠিক মুহূর্ত এটাই। ইন্টার মায়ামিতে খেলে অনেক খুশি। দলের সাফল্যের অংশ হওয়াতে সত্যিই অনেক কৃতজ্ঞ। মৌসুমটি যতটা সম্ভব ভালোভাবে শেষ করা যায়, সেটাই আমার লক্ষ্য।’ কদিন আগে বুসকেতসও অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এবারের মেজর লিগ সকার (এমএলএস) শেষে তিনি প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল থেকে বিদায় নিচ্ছেন।
২০২৩ সালে পিএসজি ছেড়ে ইন্টার মায়ামিতে যান মেসি। সেই বছরই আলবা পাড়ি জমিয়েছেন মায়ামিতে। দুজনেই মায়ামির জার্সিতে ২০২৩ লিগস কাপ ও ২০২৪ সাপোর্টার্স শিল্ড জিতেছেন। ইন্টার মায়ামির হয়ে সব ধরনের প্রতিযোগিতা ফুটবল মিলে এখন পর্যন্ত ৯৫ ম্যাচ খেলেছেন আলবা। ১৪ গোলের পাশাপাশি ২৮ গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন।