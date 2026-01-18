অল্পের জন্য রোনালদোর নামে গোলটা হলো না

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর নামের পাশে যুক্ত হতে পারত আরও একটি গোল। ১০০০ গোলের যে মিশনে তিনি নেমেছেন, তাতে এগিয়ে যেতে পারতেন আরও এক ধাপ। আল শাবাবের রক্ষণভাগে তিনি পৌঁছেও গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোলটা তিনি করতে পারেননি।
রোনালদো গোল করতে না পারলেও আল নাসর ঠিকই গোলটা পেয়েছে। কারণ, ৯০ সেকেন্ডে করা গোলটা পর্তুগিজ তারকা ফরোয়ার্ডের পা থেকে না এলেও আত্মঘাতী গোল করেছেন আল শাবাব ডিফেন্ডার সাদ ইয়াসলাম। ৯০ সেকেন্ডে বিল্ডআপের সময় রোনালদো বল বাড়িয়ে দেন হোয়াও ফেলিক্সের দিকে। ডি বক্সে পৌঁছানোর পর ফেলিক্স পুনরায় রোনালদোর দিকেই দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আল শাবাব ডিফেন্ডার সাদ ভুল করে তাঁদেরই গোলরক্ষক মার্সেলো গ্রোহের দিকে শট করেন। গ্রোহের হাত ফসকে বলটা জালে জড়িয়ে যায়। রোনালদো শেষ পর্যন্ত দৌড়েও লাইন পার হওয়ার আগে বলে পা ছোঁয়াতে পারেননি।
আল আওয়াল পার্কে গত রাতে সৌদি প্রো লিগের আল নাসর-আল শাবাব ম্যাচে ৫ গোল হয়েছে। যার মধ্যে দুটি হয়েছে আত্মঘাতী গোল। ৩১ মিনিটে আত্মঘাতী গোল করেন আল নাসর ডিফেন্ডার মোহাম্মদ সিমাকান। তার আগে ৮ মিনিটে আল নাসর ফরোয়ার্ড কিংসলে কোমান দুর্দান্ত এক বাইসাইকেল কিকে লক্ষ্য ভেদ করেছেন। প্রথমার্ধ ২-১ গোলে এগিয়ে থেকে শেষ করে আল নাসর। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর পর ৮ মিনিটে (৫৩ মিনিটে) সমতাসূচক গোল করেন আল শাবাব স্ট্রাইকার কার্লোস।
সমতাসূচক গোলের কিছুক্ষণ পরই ১০ জনের দলে পরিণত হয় আল শাবাব। ৬৭ মিনিটে জোড়া হলুদ কার্ড হজম করায় লাল কার্ড পেয়েছেন আল শাবাব মিডফিল্ডার ভিনসেন্ট সিয়েরো। ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত ৩-২ গোলে জিতেছে আল নাসর। ম্যাচের কিছু মুহূর্তের ছবি নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে পোস্ট করেছেন রোনালদো। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড লিখেছেন, ‘এই দল নিয়ে গর্বিত। আমাদের যা করা দরকার, তা-ই করেছি। আমাদের সমর্থন করায় ভক্ত-সমর্থকদের ধন্যবাদ।’
১৪ ম্যাচে ১২ জয় ও ২ ড্রয়ে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে সৌদি প্রো লিগের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে আল হিলাল। দুইয়ে থাকা আল নাসরের পয়েন্ট ৩৪। রোনালদোর দল খেলেছে ১৫ ম্যাচ। সমান ১৫ ম্যাচ খেলে তিন নম্বরে থাকা আল আহলি সৌদিরও পয়েন্ট ৩৪। ৩১ পয়েন্ট নিয়ে চারে আল তাওউন। তারা খেলেছে ১৪ ম্যাচ।