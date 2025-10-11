আর্জেন্টিনার জয়ের পর মেসিকে নিয়ে কী বলছেন স্কালোনি

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে লিওনেল মেসি আজ সতীর্থদের সঙ্গে আর্জেন্টিনার আরও একটি জয় উপভোগ করতে পারতেন। মায়ামির হার্ডরক স্টেডিয়ামে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে তিনি ছিলেনও। তবে আর্জেন্টিনার জার্সিতে নয়। গ্যালারিতে বসে তিনি খেলা দেখেছেন সপরিবারে।
বাংলাদেশ সময় আজ সকালে হার্ডরক স্টেডিয়ামে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার প্রীতি ম্যাচের আগের দিন (গতকাল) সংবাদ সম্মেলনে এসেছিলেন কোচ লিওনেল স্কালোনি। মেসি খেলবেন কি খেলবেন না-সে ব্যাপারে গতকাল স্কালোনি স্পষ্ট কিছু বলতে পারেনি। আজ মেসিকে বেঞ্চেও পর্যন্ত দেখা যায়নি। আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ড কেন খেলেননি—ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ম্যাচ শেষে গণমাধ্যমকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে স্কালোনি। উত্তরে আর্জেন্টাইন কোচ বলেন, ‘আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে লিও (মেসি) খেলবে না। লাওতারো মার্তিনেজ ও হুলিয়ান আলভারেজকে দেখতে চেয়েছিলাম। ফ্লাকো লোপেজ (হোসে মানুয়েল লোপেজ) আছে। তাঁকেও শিগগিরই দেখা যাবে।’
আর্জেন্টিনার জার্সিতে সেনেসি প্রথম খেলেছেন ২০২২ সালে এস্তোনিয়ার বিপক্ষে। আর্জেন্টাইন এই ডিফেন্ডার ফিরলেন আজ ফিরলেন তিন বছর পর। ফেরার ম্যাচেই আর্জেন্টিনার শুরুর একাদশে খেলেছেন ও জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন। ম্যাচ শেষে গণমাধ্যমকে সেনেসি বলেন, ‘জাতীয় দলে খেলার সুযোগ পেয়ে সত্যিই আমি অনেক খুশি। আর্জেন্টিনার জার্সিতে শুরুর একাদশে খেলতে পারাটা আমার জন্য অনেক কিছু। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমি এই সিদ্ধান্ত (আর্জেন্টিনার হয়ে খেলা) নিয়েছি। আমার কাছে মনে হয়েছে দেশের জন্য কিছু করার এটাই উপযুক্ত সময়। এমন কিছুর স্বপ্নই আমি দেখছিলাম।’
ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে আর্জেন্টিনা আজ বল দখলে রেখেছিল ৬৯ শতাংশ। প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর তারা নিয়েছে ১১ শট। যার মধ্যে গোলে পরিণত করতে পেরেছেন জিওভানি লো সেলসো। ৩১ মিনিটে লাওতারো মার্তিনেজের অ্যাসিস্টে লক্ষ্যভেদ করেছেন লো সেলসো। অন্যদিকে ৩১ শতাংশ বল দখলে রেখে ভেনেজুয়েলা প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর নিয়েছে এক শট।
অক্টোবরে আর্জেন্টিনার দুটি প্রীতি ম্যাচ রয়েছে। স্কালোনির দলের পরবর্তী প্রতিপক্ষ পুয়ের্তো রিকো। সোলজার ফিল্ড স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় ভোর পাঁচটায় শুরু হবে আর্জেন্টিনা-পুয়ের্তো রিকো ম্যাচ। মেসি পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে খেলবেন কি না, সে ব্যাপারে স্কালোনি বলেন, ‘মেসি মঙ্গলবার থাকবে আশা করি। দেখি সামনের দিনগুলোতে কী হয়।’ ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে আজ শুরুর একাদশে আক্রমণভাগে লাওতারো মার্তিনেজ ও আলভারেজকে খেলিয়েছেন স্কালোনি। এদিকে আরেক ফরোয়ার্ড হোসে ম্যানুয়েল লোপেজকে খেলানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন স্কালোনি। পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষেও কি মেসিবিহীন আর্জেন্টিনা খেলবে, সেটা সময়ই বলে দেবে।