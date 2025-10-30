প্রতিপক্ষ ভারত বলেই রোমাঞ্চ কাজ করছে বাংলাদেশ অধিনায়কের

জামাল ভূঁইয়াকে পেলেই সাংবাদিকদের সেই চিরাচরিত প্রশ্ন—শুরুর একাদশে সুযোগ পাবেন কি এবার? বরাবরের মতো জামালের উত্তর থাকে, ‘এটা কোচের সিদ্ধান্ত।’
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে আগামী ১৮ নভেম্বর ভারত ম্যাচ সামনে রেখে গতকাল থেকে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ দলের ক্যাম্প। অথচ দল কত সদস্যের, সেটাই জানায়নি বাফুফে। বসুন্ধরা কিংসের ফুটবলাররা ও হামজা-শমিত যোগ না দেওয়ায় ক্যাম্প অবশ্য পরিপূর্ণ হয়নি। সবচেয়ে বড় কথা, কোচ হাভিয়ের কাবরেরা ছুটি কাটাচ্ছেন এখনো। বাবা হওয়ার আনন্দে থাকা এই স্প্যানিশ ঢাকায় ফিরবেন ২ কিংবা ৩ নভেম্বর।
৯ নভেম্বর হামজা চৌধুরী ও পরদিন আসার কথা রয়েছে শমিত শোমের। ক্যাম্পের শুরুতে তাই অপূর্ণতা লাগছে অধিনায়ক জামালের। গতকাল টিম হোটেলে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘আজকে তো প্রথম দিন, পুরো স্কোয়াড যোগ দেয়নি। তিন-চার দিন পরে পুরো স্কোয়াড থাকবে। হামজা-শমিত একটু দেরিতে যোগ দেবে। আশা করি ভালো একটা ক্যাম্প হবে।’
ভারতের আগে ১৩ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। যদিও সেখানে নেপালের পরিবর্তে আফগানিস্তানের থাকার কথা ছিল। কিন্তু কথা দিয়েও কথা রাখেনি তারা।
গত সেপ্টেম্বরেই নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ। দুটি ম্যাচের জায়গায় একটি খেলেই রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ফিরে আসতে হয় কাঠমান্ডু থেকে। চেনা নেপালকে পেয়ে খুব একটা অসন্তুষ্ট নন জামাল, ‘আফগানিস্তান আর নেপালের মান কাছাকাছি। খুব বড় কোনো পার্থক্য নেই। এটা একটা প্রস্তুতি ম্যাচ। ভারত ম্যাচের আগে এটা ভালো হবে আমাদের জন্য। আমরা মনে করেছি আফগানিস্তান আসবে। কিন্তু তারা আসেনি। আমার দলে (ব্রাদার্সে) চার-পাঁচজন নেপালি খেলোয়াড় আছে। সবাই জাতীয় দলে খেলে। একটু মজা হবে ওদের সঙ্গে খেলা হলে।’
বাংলাদেশ কিংবা ভারত কেউই আর এশিয়ান কাপ খেলার দৌড়ে নেই। নিয়মরক্ষার ম্যাচ হলেও জামাল তা সেভাবে দেখছেন না, ‘এটা বড় ম্যাচ। বাংলাদেশ-ভারতের একটি ভালো ইতিহাস আছে। আমরা ভারতের সঙ্গে জিততে চাই। ভারত অনেক (৭) বছর পরে বাংলাদেশে এসে খেলবে।’
প্রতিপক্ষ ভারত বলেই রোমাঞ্চের কমতি থাকবে না বলে মনে করেন জামাল। তিনি বলেন, ‘ভারতের সঙ্গে ম্যাচ নিয়ে সবাই রোমাঞ্চিত থাকে। শুধু ফুটবলভক্তরা নয়, এমনকি যারা ফুটবল নিয়মিত খোঁজখবর রাখে না তারাও। কারণ এটা ভারত।’
কার্ডজনিত নিষেধাজ্ঞায় ভারত ম্যাচে খেলতে পারবেন না ফাহামিদুল ইসলাম। তাঁকে মিস করছেন জামাল, ‘এই গ্রুপের সঙ্গে ফাহামিদুলের ভালো তালমেল রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি ফাহামিদুলের উপস্থিতিটা খুব উপভোগ করি। সে খুব ভালো ছেলে।’