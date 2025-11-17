শুধু হামজা নয়, বাংলাদেশের সবাইকে নিয়েই চিন্তিত ভারত

শিলংয়ে এ বছরের মার্চে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হামজা চৌধুরীর। সেই ম্যাচে হামজা কীভাবে রাঙিয়েছিলেন, সেটা কারও অজানা নয়। গোল হয়তো পাননি, কিন্তু ফুটবল শৈলীতে মুগ্ধ করেছেন ভক্তদের। আট মাস পর ফের যখন বাংলাদেশ-ভারত মুখোমুখি হচ্ছে, তখন ঘুরেফিরে আসছে হামজার কথা।
অভিষেকের পর এখন থেকে হামজা আন্তর্জাতিক ফুটবলে খেলেছেন ৬ ম্যাচ। করেছেন ৪ গোল ও অ্যাসিস্ট করেছেন একটি। বাইসাইকেল কিক, পেনাল্টি কিক, ফ্রি কিক, হেড—চারটা গোল করেছেন ভিন্ন চার ধরনে। যার মধ্যে নেপালের বিপক্ষে তাঁর বাইসাইকেল কিক নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে।
আগামীকাল ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে এএফসি এশিয়ান বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ভারত। এই ম্যাচের আগে আজ ঢাকার এক হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে আসেন ভারতের কোচ খালিদ জামিল। জানালেন শুধু হামজাকে নিয়েই পরিকল্পনা করছেন না তিনি।।সংবাদ সম্মেলনে ভারতের কোচ বলেন, ‘আগে যেমন বলেছি, বাংলাদেশের এক-দুইজন নয়, পুরো দলই ভালো। তাদের সবাই ভালো খেলোয়াড়। তাই আমরা ম্যাচটিকে হালকাভাবে নেব না। ইতিবাচক চিন্তা করতে হবে, ভালো ফল আনতে হবে।’
বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ নিয়ে কতটা উত্তাপ-উত্তেজনা থাকে, সেটা ক্রিকেট ম্যাচের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। তবে গত কয়েক মাসে দেশের ফুটবল নিয়ে উন্মাদনা কতটুকু বেড়েছে, সেটা না বললেও চলছে। হামজা-শমিত শোমদের খেলা দেখতে স্টেডিয়ামের গেট ভেঙে দর্শক ঢোকার ঘটনাও ঘটেছে। যখন বাংলাদেশ গোল করে, তখন দেখা যায় বাধভাঙা উচ্ছ্বাস। এবার যে তাঁদের বাড়তি চাপে পড়তে হবে বাংলাদেশ ম্যাচে, সেটা আজ জামিলের কথায় ফুটে উঠেছে। ভারত কোচ সাংবাদিকদের বলেন, ‘সবাই জানে এটা চাপের ম্যাচ। তবু ইতিবাচক ফল পেতে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।’
এশিয়ান কাপ বাছাইপর্ব থেকে বাংলাদেশ, ভারত দুই দলেরই আগেভাগে বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে। তবু ভারত ম্যাচ নিয়ে বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকদের মধ্যে আগ্রহের কমতি নেই। যেখানে অনলাইনে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচের টিকিট ছাড়ার ৪ মিনিটের মধ্যেই সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশ ম্যাচকে অনেক গুরুত্ব সহকারে দেখছেন জামিল। সাংবাদিকদের ভারত কোচ বলেন, ‘এটি কোনো প্রীতি ম্যাচ নয়। এটি বাছাইপর্বের ম্যাচ। খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাচ মানেই এর গুরুত্ব আছে।’