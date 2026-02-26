চমকে ভরপুর চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোতে উঠল কারা

২০২৫-২৬ মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগের প্লে-অফ পর্বটা এত রোমাঞ্চকর হবে সেটা কজনে কল্পনা করতে পেরেছিলেন। সবশেষ চ্যাম্পিয়নস লিগের রানার্সআপ ইন্টার মিলান এবার বিদায় নিয়েছে প্লে-অফেই। তাদের মতো শেষ ষোলোতে উঠতে পারেনি আরেক বিখ্যাত দল জুভেন্টাসও।
প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলতে আসা বোডোই এবার সবচেয়ে বড় চমক। ইন্টার মিলানকে দুই লেগ মিলে ৫-২ গোলে হারিয়ে শেষ ষোলোর টিকিট কেটেছে নরওয়ের এই অখ্যাত ক্লাব। পরশু রাতে দ্বিতীয় লেগে সান সিরোতে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে ২-১ গোলে জিতেছে বোডো। গত রাতে চমক দেখিয়েছে তুরস্কের গ্যালাতাসারাই। তুরিনে দ্বিতীয় লেগে জুভেন্টাসের কাছে গ্যালাতাসারাই ৩-২ গোলে হেরেছে ঠিকই; কিন্তু দ্বিতীয় লেগে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় গ্যালাতাসারাই। ৯০ মিনিটে ৩-০ গোলে এগিয়ে ছিল জুভেন্টাস। দুই লেগ মিলে ৫-৫ গোলে সমতা হওয়ার পর গতকাল দ্বিতীয় লেগে ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ২ মিনিটে জোড়া গোল করে ৭-৫ গোলে এগিয়ে থেকে শেষ ষোলোর টিকিট কাটে গ্যালাতাসারাই। প্রথম লেগে ৫-২ গোলের জয়টাই মূলত তুরস্কের এই ক্লাবকে এগিয়ে রেখেছে।
চমক দেখিয়েছে আতালান্তাও। প্রথম লেগে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের কাছে ২-০ গোলে হেরেছিল আতালান্তা। বার্গামোতে গত রাতে দ্বিতীয় লেগে ৪-১ গোলে জিতেছে আতালান্তা। ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে ৪-৩ গোলে এগিয়ে থেকে শেষ ষোলোতে উঠেছে ইতালিয়ান ক্লাবটি। প্লে-অফ থেকে শেষ ষোলোর টিকিট কাটা অপর পাঁচ দল বেয়ার লেভারকুসেন, রিয়াল মাদ্রিদ, পিএসজি, আতলেতিকো মাদ্রিদ ও নিউক্যাসল।
চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোতে কে কার মুখোমুখি হবে, তা জানা যাবে আগামীকাল। বাংলাদেশ সময় বিকেল ৫টায় সুইজারল্যান্ডে শুরু হবে ড্র অনুষ্ঠান।
প্লে-অফ থেকে শেষ ষোলোর টিকিট কাটল যারা
আতালান্তা, আতলেতিকো মাদ্রিদ, বায়ার লেভারকুসেন, বোডো/গ্লিমট, নিউক্যাসল, গালাতাসারাই, পিএসজি, রিয়াল মাদ্রিদ
লিগ পর্ব থেকে সরাসরি শেষ ষোলোয় ওঠা আট দল
আর্সেনাল, বায়ার্ন মিউনিখ, লিভারপুল, টটেনহাম, বার্সেলোনা, চেলসি, স্পোর্টিং লিসবন, ম্যানচেস্টার সিটি।