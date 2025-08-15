ইউরোপীয় ফুটবল রোমাঞ্চ আবার আজ থেকে

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ ও ইউরোপা লিগ চ্যাম্পিয়নের লড়াই তথা উয়েফা সুপার কাপ দিয়ে শুরু হয়ে গেছে ইউরোপিয়ান ফুটবলের নতুন মৌসুম। আজ থেকে শুরু হচ্ছে লা লিগা, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ান। গত মৌসুমের ব্যর্থতা ঝেড়ে নতুন উদ্যমে লড়াই শুরু করতে প্রস্তুত লিগ শিরোপাপ্রত্যাশীরা। চলতি গ্রীষ্মকালীন দলবদলে অনেক দলই গুছিয়ে নিয়েছে নিজেদের। এবার শুরু মাঠের লড়াই।
আলোনসোর চ্যালেঞ্জ
রিয়ালেরও ব্যর্থ একটা মৌসুম কাটানোর পর ঘুরে দাঁড়ানোর আশায় রিয়াল মাদ্রিদ। কার্লো আনচেলত্তির জায়গায় কোচ হয়ে এসেছেন রিয়ালের ঘরের ছেলে জাবি আলোনসো। এতে কিলিয়ান এমবাপ্পে ও ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের মতো অনেক তারকা থাকা সত্ত্বেও দলকে পুনরুজ্জীবিত করতে তাঁর অনেক কাজ করা বাকি। গত মৌসুমটা দুর্দান্ত কাটানো লামিনে ইয়ামালের কাছে আরও বেশি চাওয়া বার্সেলোনার। মেসির আইকনিক ১০ নম্বর জার্সিতে তিনি কেমন করে এটাই দেখার। দেখার আছে গ্রীষ্মকালীন দলবদলে লা লিগায় সবচেয়ে বেশি ১৭ কোটি ৫০ লাখ ইউরো খরচ করা আতলেটিকো মাদ্রিদকেও।
তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ লিগের আশা লা লিগায়
যেমন বলেই দেওয়া যায়—তিন দলের মধ্যে থাকবে শিরোপা, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে তেমনটা বলার সুযোগই নেই । গতবার ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ব্যর্থতায় লিভারপুল কয়েক ম্যাচ হাতে রেখে শিরোপা জিতলেও, এই লিগে প্রতিযোগিতার তীব্রতা এত বেশি যে লিভারপুল কোচ খোদ আর্নে স্লটও বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন না— ‘এবারও শিরোপা জিতব আমরাই।’ গত প্রিমিয়ার লিগে রানার্সআপ হয়েছিল আর্সেনাল। এবার এই দুই দলের সঙ্গে শিরোপা লড়াইয়ের হিসেবে রাখতে হবে ম্যানচেস্টার সিটি ও চেলসিকে। দল আরও গোছাতে চলতি গ্রীষ্মকালীন দলবদলে ২৯ কোটি ৩৭ লাখ পাউন্ডের মতো খরচ করেছে লিভারপুল।
পিএসজিকে চ্যালেঞ্জ জানাবে কে?
ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ানে একচ্ছত্র আধিপত্য পিএসজির। প্যারিসের দলটির ‘চাঁদের হাটে’র শেষ তারা হয়ে থাকা কিলিয়ান এমবাপ্পেও পিএসজি ছেড়ে গেলেও লিগ দলটির দাপট একটু কমেনি। উল্টো নিজেদের সামর্থ্যের পুরোটা নিংড়ে দিয়ে জিতেছে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগও । পিএসজির বড় শক্তি দলটির একঝাঁক তরুণ মুখ। কোচ লুইস এনরিকের অধীনে যাঁদের হার না মানা মানসিকতা । আজ থেকে শুরু হতে যাওয়া লিগ কোন দল তাদের চ্যালেঞ্জার হয়ে উঠবে , এখন এটাই দেখার। ১৯৯০ সালের পর এই প্রথম লিগে নগর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্যারিস এফসিকে পাচ্ছে পিএসজি।