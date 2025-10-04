একগাদা চমক নিয়ে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা

দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল থেকে সবার আগে ২০২৬ বিশ্বকাপের মূল পর্বের টিকিট কেটেছে আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বও তারা শেষ করেছে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থেকে। এবার বিশ্বকাপের আগে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে আলবিসেলেস্তেরা। দলের ফরমেশন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এই দুই ম্যাচকে কাজে লাগাচ্ছেন কোচ লিওনেল স্কালোনি।
অক্টোবরে দুটি প্রীতি ম্যাচ সামনে রেখে গতকাল রাতে ২৮ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। বেশির ভাগ খেলোয়াড় পরিচিত। তবে রয়েছে কিছু চমকও। সবচেয়ে বড় চমক গোলরক্ষক ফাকুন্দো ক্যামবেসেস। ২৮ বছর বয়সী এই গোলরক্ষক প্রথমবারের মতো আর্জেন্টিনা দলে ডাক পেয়েছেন। ক্যামবেসেসের সঙ্গে প্রথমবার আন্তর্জাতিক ফুটবলে ডাক পেয়েছেন অ্যানিবাল মোরেনো। তিনি খেলেন ব্রাজিলিয়ান ক্লাব পালমেইরাসে। একই ক্লাবের ফরোয়ার্ড হোসে ম্যানুয়েল লোপেজও আছেন আর্জেন্টিনার ২৮ সদস্যের দলে। সেপ্টেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দলে ডাক পেয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু এখনো আর্জেন্টিনার জার্সিতে অভিষেকের অপেক্ষায় রয়েছেন।
আর্জেন্টিনার ২৮ সদস্যের এই দলে ফিরেছেন এনজো ফার্নান্দেজ ও মার্কোস সেনেসি। নিষেধাজ্ঞার থাকায় আগেরবার সুযোগ পাননি ফার্নান্দেজ। এদিকে সেনেসি তিন বছর পর ফিরলেন আন্তর্জাতিক ফুটবলে। ২০২২ সালের জুনে এস্তোনিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে সর্বশেষ আর্জেন্টিনার জার্সিতে খেলতে নেমেছিলেন।
বাছাইপর্বে ১৮ ম্যাচের মধ্যে আর্জেন্টিনা জিতেছে ১২ ম্যাচ। লিওনেল স্কালোনির দল ড্র করেছে ২ ম্যাচ এবং ৪ ম্যাচ হেরেছে। তাদের ৩৮ পয়েন্টের পর দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৯ পয়েন্ট পেয়েছে ইকুয়েডর। কলম্বিয়া, উরুগুয়ে, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে—প্রত্যেকে ২৮ পয়েন্ট পেয়ে বাছাইপর্ব শেষ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে এ মাসে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে স্কালোনির দল। ১১ ও ১৪ অক্টোবর ভেনেজুয়েলা ও পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা।
অক্টোবরে আর্জেন্টিনার প্রীতি ম্যাচের ২৮ সদস্যের দল
গোলরক্ষক
এমিলিয়ানো মার্তিনেজ (অ্যাস্টন ভিলা), জেরোনিমো রুলি (অলিম্পিক মার্সেই), ওয়াল্তার বেনিতেজ (ক্রিস্টাল প্যালেস), ফাকুন্দো (রেসিং)
ডিফেন্ডার
গঞ্জালো মন্তিয়েল (রিভার প্লেট), নাহুয়েল মলিনা (আতলেতিকো মাদ্রিদ), ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো (টটেনহ্যাম হটস্পার), লিওনার্দো বালের্দি (অলিম্পিক মার্সেই), নিকোলাস ওতামেন্দি (বেনফিকা), মার্কোস সেনেসি (বোর্নমাউথ), লাওতারো রিভেরো (রিভার প্লেট), মার্কোস আকুনা (রিভার প্লেট), নিকোলাস তাগলিয়াফিকো (লিঁও)
মিডফিল্ডার
লিয়ান্দ্রো পারেদেস (বোকা জুনিয়র্স), আনিবাল মোরেনো (পালমেইরাস), রদ্রিগো দি পল (ইন্টার মায়ামি), এনজো ফার্নান্দেজ (চেলসি), নিকোলাস পাস (কোমো), জিওভানি লো সেলসো (রিয়াল বেতিস), অ্যালেক্সিস মাক অ্যালিস্টার (লিভারপুল), থিয়াগো আলমাদা (আতলেতিকো মাদ্রিদ), ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো (রিয়াল মাদ্রিদ), হোসে ম্যানুয়েল লোপেজ (পালমেইরাস)
ফরোয়ার্ড
লিওনেল মেসি (ইন্টার মায়ামি), জুলিয়ান আলভারেজ (আতলেতিকো মাদ্রিদ), লাওতারো মার্তিনেজ (ইন্টার মিলান), নিকোলাস গঞ্জালেস (জুভেন্তাস), গিলিয়ানো সিমিওনে (আতলেতিকো মাদ্রিদ)