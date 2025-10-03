বাংলাদেশের বিপক্ষে হংকং দলে নেইমারের সাবেক সতীর্থ

বাংলাদেশের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের দুটি ম্যাচের জন্য ২৫ সদস্যের দল দিয়েছে হংকং, চায়না। দলটিতে বরাবরই বংশোদ্ভূত ফুটবলারের ছড়াছাড়ি থাকে। এবারও ব্যতিক্রম ঘটেনি। অন্তত ৫ ফুটবলার রয়েছেন যাঁদের জন্ম ব্রাজিলে। এর মধ্যে আলোচিত নাম দুদু। একসময় তাঁর নেতৃত্বে বয়সভিত্তিক পর্যায়ে খেলেছেন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমার। বলিভিয়া, জার্মানি, নিউজিল্যান্ড, ক্যামেরুন, জাপানি বংশোদ্ভূত ফুটবলারদেরও রেখেছে হংকং।
ব্রাজিলিয়ান বংশোদ্ভূত ফুটবলারদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ ফের্নান্দো অগুস্তো। ২০২২ সাল থেকে হংকংয়ের জার্সিতে খেলছেন তিনি। ২৩ ম্যাচে খেলে একটি গোলও করেছেন এই লেফটব্যাক। বাংলাদেশের জন্য আতঙ্কের নাম হতে পারেন এভেরতন কামারগো। ২০২৩ সালে অভিষেক হওয়ার পর ১৯ ম্যাচে ১০ গোল করেছেন এই উইঙ্গার। গত সেপ্টেম্বরে ফিজির বিপক্ষেও পেয়েছেন গোলের দেখা।
নেইমারের মতো সান্তোসের একাডেমিতেই বেড়ে উঠেছেন দুদু। যদিও মূল দলে খেলার সুযোগ পাননি খুব বেশি। গত বছর হংকংয়ের জার্সিতে আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হয় এই সেন্টারব্যাকের। এখন পর্যন্ত তিনটি ম্যাচ খেলেছেন তিনি।
গত বছর অভিষেক হয় জুনিনিও ও স্তেফান পেরেইরা। আক্রমণভাগে দুজনই হয়ে উঠেছেন ভরসার নাম। জুনিনিও ২২ ও স্তেফান খেলেছেন ২০ ম্যাচ।
ডাক পাওয়া খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বোচ্চ গোলের মালিক ম্যাথু এলিয়ট। নিউজিল্যান্ডের বংশোদ্ভূত এই ফরোয়ার্ড ২০২১ সাল থেকে ৪২ ম্যাচ খেলে করেছেন ১১ গোল।
প্রথম দেখায় ৯ অক্টোবর হংকংকে আতিথেয়তা দেবে বাংলাদেশ। জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু রাত ৮টায়। ফিরতি লেগে দুই দলের সাক্ষাত হবে ১৪ অক্টোবর। সেই ম্যাচটি অবশ্য হংকং তাদের মাটিতে আয়োজন করবে।
বাংলাদেশের বিপক্ষে হংকং দল
গোলরক্ষক: ইয়াপ হুং ফাই (অধিনায়ক), সি কা উইং, শ্লিয়াকোতিন আলেক্স।
ডিফেন্ডার: লিও জোনস, অলিভার বেঞ্জামিন গারবিগ, দুদু, ইউ জে নাম, চান শিনিচি, নিকোলাস বেনাভিদেস, সুন মিং হিম, লিলে নুনেজ বাসুদেবা দাস।
মিডফিল্ডার: তান চুন লোক, আওয়াল মাহামা, এভেরতন কামারগো, গান চুক পান, রাফায়েল আইরতন, ইউ জেসে জয় ইয়িন, ফের্নান্দো অগুস্তো।
ফরোয়ার্ড: মানুয়েল ব্লেদা রদ্রিগেজ, জুনিনিও, লাউ কা কিউ, স্তেফান পেরেইরা, ওং ওয়াই, ম্যাথু এলিয়ট, চান সিউ কোয়ান ফিলিপ।