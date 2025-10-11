মেসিকে নিয়ে আসলে হচ্ছেটা কী

লিওনেল মেসি আছেন, আবার নেই। প্রশ্ন হতেই পারে, হঠাৎ তাঁকে নিয়ে এমন কথা বলার কারণ কী? কারণ হচ্ছে গ্যালারিতে বসে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড নিজের দলের ম্যাচ দেখেন। কিন্তু মাঠে তাঁকে খেলতে দেখা যাচ্ছে না।
বাংলাদেশ সময় আজ সকালে আর্জেন্টিনা প্রীতি ম্যাচ খেলেছে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে। ম্যাচটা হয়েছে মায়ামির হার্ডরক স্টেডিয়ামে। ম্যাচের আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে আর্জেন্টাইন কোচ লিওনেল স্কালোনি নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেননি মেসিকে নিয়ে। আজ ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ম্যাচটা মেসি গ্যালারিতে বসে সপরিবারে দেখেছেন। এই ম্যাচে আর্জেন্টিনা ১-০ গোলে হারিয়েছে ভেনেজুয়েলাকে। এদিকে মেসি ২০২৩ সাল থেকে খেলছেন ইন্টার মায়ামিতে। ২ বছরে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশের সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়ে নিয়েছেন তিনি। আগামীকাল চেজ স্টেডিয়ামে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে আটলান্টা ইউনাইটেডের বিপক্ষে খেলবে ইন্টার মায়ামি।
মেসিকে কেন খেলানো হয়নি ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে—আজ ম্যাচ শেষে সেই ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে লিওনেল স্কালোনিকে। গণমাধ্যমকে আর্জেন্টাইন কোচ বলেন, ‘আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে লিও (মেসি) খেলবে না।’ তাহলে তো আর্জেন্টিনা দল ও ইন্টার মায়ামির হয়ে টানা ম্যাচ খেলার ধকল তো মেসির থাকছে না। কিন্তু এমএলএসের ম্যাচে খেলতে পারবেন কি না, সে ব্যাপারেও রয়েছে অনিশ্চয়তা। ইন্টার মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাশচেরানো বলেন, ‘আমি তো এটা চাই। কল্পনা করুন মেসি আমাদের দলে খেলছেন। তবে আসল কথা হচ্ছে সে এখন আমাদের সঙ্গে নেই। লিওর সঙ্গে আমি কথা বলব।’
ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে আজ শুরুর একাদশে আক্রমণভাগে লাওতারো মার্তিনেজ ও আলভারেজকে খেলিয়েছেন স্কালোনি। এ ব্যাপারে স্কালোনি বলেন, ‘লাওতারো মার্তিনেজ ও হুলিয়ান আলভারেজকে দেখতে চেয়েছিলাম। ফ্লাকো লোপেজ (হোসে মানুয়েল লোপেজ) আছে। তাঁকেও শিগগির দেখা যাবে।’ যেহেতু বিশ্বকাপের লাতিন আমেরিকা এলাকার বাছাইপর্বের খেলা শেষ, স্কালোনির কাছে ভেনেজুয়েলা ও পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে ম্যাচ দুটি পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ।
মেসিকে নিয়ে আজ স্কালোনি আশার কথা শোনালেও পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে ম্যাচে দেখা যাবে কি না, সেটা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ম্যাচ শেষে স্কালোনি বলেন, ‘লাওতারো মার্তিনেজ ও হুলিয়ান আলভারেজকে দেখতে চেয়েছিলাম। ফ্লাকো লোপেজ (হোসে মানুয়েল লোপেজ) আছে। তাঁকেও (লোপেজ) শিগগির দেখা যাবে।’ সোলজার ফিল্ড স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় ভোর ৫টায় শুরু হবে আর্জেন্টিনা-পুয়ের্তো রিকো ম্যাচ।
মেসি এমএলএসে খেলবেন কি না আগামীকাল, সে ব্যাপারে তাঁর (মেসি) সঙ্গে কোনো কথাবার্তা হয়নি বলে জানিয়েছেন মাশচেরানো। ইন্টার মায়ামির প্রধান কোচ বলেন,‘মেসি যেকোনো সময়, যেকোনো মুহূর্তে অবশ্যই খেলতে পারে। তবে এখানে একটা ইস্যু হয়েছে, যেটা আপনাকে আমি কিছু বলতে পারব না। কারণ, সে আমাদের সঙ্গে নেই। সত্যি কথা হচ্ছে লিওর সঙ্গে আমি কোনো কথাই বলিনি। তা ছাড়া রদ্রিগো দি পল, তেলাস্কো সেগোভিয়া আছে।’
ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে আর্জেন্টিনা আজ বল দখলে রেখেছিল ৬৯ শতাংশ। প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর তারা নিয়েছে ১১ শট। যার মধ্যে গোলে পরিণত করতে পেরেছেন জিওভানি লো সেলসো। ৩১ মিনিটে লাওতারো মার্তিনেজের অ্যাসিস্টে লক্ষ্যভেদ করেছেন লো সেলসো। অন্যদিকে ৩১ শতাংশ বল দখলে রেখে ভেনেজুয়েলা প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর নিয়েছে এক শট। ম্যাচে আজ ভেনেজুয়েলা একটা পরিষ্কার গোলের সুযোগ নষ্ট করার পরও সতীর্থরা হাল না ছাড়ার মানসিকতা নিয়ে খেলেছেন। গ্যালারিতে বসে খেলা দেখা মেসির মুখে তখন হাসি। জীবনসঙ্গী আন্তোনেল্লা রোকুজ্জোও হেসেছেন। শেষে ১-০ গোলে জয়ের আনন্দ নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি ও তাঁর স্ত্রী।