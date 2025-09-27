ইসরায়েলকে নিষিদ্ধের দাবিতে ফিফা-উয়েফার কাছে চিঠি

ইসরায়েলকে প্রতিযোগিতা ফুটবল থেকে একঘরে করার দাবিতে সাড়া পড়ে গিয়েছে। এরই মধ্যে তাদের (ইসরায়েল) নিষিদ্ধ করতে ফিফা-উয়েফার কাছে চিঠি দিয়েছে তুরস্ক। খুব শিগগিরই আসতে পারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।
তুরস্কের স্থানীয় সংবাদমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সি গত রাতে নিশ্চিত করে তুরস্কের চিঠি দেওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে। ফিফা, উয়েফা এবং জাতীয় ফুটবল সংস্থাগুলোর প্রধানদের কাছে ইসরায়েলকে নিষিদ্ধের দাবিতে চিঠি দিয়েছেন তুরস্ক ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম হাজিওসমানোউলু। চিঠিতে হাজিওসমানোউলু লিখেছেন, ‘সভ্যতার মূল্যবোধ ও শান্তির রক্ষক দাবি করা হলেও ফুটবল সংস্থাগুলো দীর্ঘ সময় ধরে নীরব। নিজেদের আবেগের তাড়না থেকে আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করছি। কারণ, গাজা ও আশপাশে ইসরায়েলের কার্যক্রম অমানবিক। তাদের এসব কাজ একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।’
২০২৩ -এর অক্টোবরে হামাস দক্ষিণ ইসরায়েলে হামলার পরই শুরু হয় যুদ্ধ। গাজায় এরপরই সামরিক অভিযান শুরু করে ইসরায়েল। প্রায় দুই বছর ধরে চলমান হামলায় ৬৬ হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে জানা গেছে। হাজিওসমানোউলু চিঠিতে বলেন, ‘পরিস্থিতি ভয়াবহ ছিল অনেক দিন ধরেই। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হস্তক্ষেপের কারণে ব্যাপারটা জরুরি হয়ে পড়েছে।’
উয়েফা আগামী সপ্তাহে ইসরায়েলকে নিজেদের টুর্নামেন্ট থেকে সাময়িক স্থগিতাদেশ দিতে পারে বলে ইউরোপিয়ান সংবাদমাধ্যমে জানা গেছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র সরকারে জানিয়েছে, ২০২৬ বিশ্বকাপে ইসরায়েলকে নিষিদ্ধ করার কোনো রকম প্রচেষ্টা সফল হবে না। আগামী বছর যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো-এই তিন দেশ মিলিয়ে হচ্ছে ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ। বিশ্ব ফুটবলের এই আসরে অংশ নেবে ৪৮ দল। তবে উয়েফা ইসরায়েলকে নিষিদ্ধ করতে চাইলে ফিফার অনুমোদন লাগবে। এর আগে ২০২২ সালে রাশিয়াকে ফুটবল থেকে নিষিদ্ধ করতে ফিফা-উয়েফা যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এবার ইসরায়েলকে নিষিদ্ধ করতে তুরস্ক যে চিঠি দিয়েছে, তাতে ৪৮ অ্যাথলেটের একটা গ্রুপ যৌথভাবে স্বাক্ষর করেছে।