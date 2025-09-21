‘অপমানের’ প্রতিশোধ কি নেবে পাকিস্তান

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে বিতর্কের রেশ এখনো চলমান। এশিয়া কাপে আজ দ্বিতীয়বারের মতো মুখোমুখি হচ্ছে দুই দল। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হতে যাওয়া ম্যাচে ভারতকে হারাতে পারলে প্রতিশোধ নেবে পাকিস্তান। এমনটাই জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম রেভস্পোর্টজ।
প্রতিবেদনে রেভস্পোর্টজ জানিয়েছে, এশিয়া কাপে দ্বিতীয় দেখায় ভারতকে হারাতে পারলে রাজনৈতিক বার্তা দেবে পাকিস্তান। এজন্য দলের জয় দেখতে মুখিয়ে আছেন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি।জয়ের ব্যাপারে তাগিদ দিতে খেলোয়াড় ও দলের প্রধান কোচ মাইক হেসনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন তিনি।
সামরিক সংঘাতে ছয়টি ভারতীয় বিমান ভূপাতিত করার দাবি জানিয়েছে পাকিস্তান। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, নাকভির সামনে কিছু খেলোয়াড় ‘৬-০’ বলে চিৎকার করছিল।
গত ১৪ সেপ্টেম্বর গ্রুপ পর্বের ম্যাচে পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারায় ভারত। সে ম্যাচে মাঠের পারফরম্যান্সকে পাশ কাটিয়ে আলোচনায় উঠে আসে হাত না মেলানো বিতর্ক। টসের আগে পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আগার সঙ্গে করমর্দন করেননি সূর্য। এমনকি ম্যাচ শেষেও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে হাত মেলাননি ভারতের ক্রিকেটাররা।
বিষয়টি নিয়ে এখনও আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে ক্রিকেটপাড়ায়। হাত না মেলানো বিতর্কে অ্যান্ডি পাইক্রফটের দিকে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এমনকি ম্যাচ বয়কটের আওয়াজও তুলেছিল তারা। যাদের ঘিরে এই বিতর্ক, সেই ভারতীয় দলের অধিনায়ক সূর্য জানান, গত এপ্রিলে কাশ্মীরের পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত ২৬ জনের পরিবারের প্রতি সংহতি জানাতেই হাত না মেলানোর সিদ্ধান্ত নেন তারা। বেশকিছু গণমাধ্যমের দাবি, পাকিস্তানের প্রতি প্রতিবাদ জানাতে ভারত সরকার এবং দেশটির ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) আদেশেই এই কাজ করেছিলেন সূর্যরা।