হোম > খেলা > ক্রিকেট

আইপিএলে ফের দেখা যেতে পারে কোহলি-ডি ভিলিয়ার্স জুটি, তবে...

ক্রীড়া ডেস্ক    

বিরাট কোহলির সঙ্গে ১০ বছর আইপিএলে বেঙ্গালুরুতে খেলেছেন এবি ডি ভিলিয়ার্স। ছবি: সংগৃহীত

এবি ডি ভিলিয়ার্স কি তবে অবসর ভেঙে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন? সেটা কি হবে তাঁর দীর্ঘদিনের সতীর্থ বিরাট কোহলির সঙ্গে আইপিএলের মাধ্যমে? আসলে তা নয়। চার বছর আগে যে ডি ভিলিয়ার্স ক্রিকেট ছেড়েছেন, তিনি আর ক্রিকেটে ফিরছেন না।

আইপিএলে এলে এবি ডি ভিলিয়ার্স ভিন্ন ভূমিকায় আসতে চান বলে বার্তা সংস্থা আইএএনএসকে জানিয়েছেন। সেক্ষেত্রে তাঁর পছন্দের দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি)। কারণ, ২০০৮ থেকে ২০২১ পর্যন্ত আইপিএলে ১৭৪ ম্যাচ খেলেছেন ডি ভিলিয়ার্স। যার মধ্যে কোহলির দল বেঙ্গালুরুতে ডি ভিলিয়ার্স খেলেছেন ১৫৬ ম্যাচ। ১০ বছরে (২০১১ থেকে ২০২১ পর্যন্ত) আরসিবিতে খেলায় কোহলির সঙ্গে ডি ভিলিয়ার্সের অনেক স্মৃতি রয়েছে। এ বছর জুনে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে কোহলি যখন প্রথমবারের মতো আইপিএল শিরোপা উঁচিয়ে ধরেছেন, সেটা কাছ থেকে দেখেছেন ডি ভিলিয়ার্স। ভারতীয় তারকাকে নিয়ে সেদিন অনেক কথাই ডি ভিলিয়ার্স বলেন।

ক্রিকেটার না হয়ে আইপিএল কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে ভিন্ন কোনো পদ খালি আছে ডি ভিলিয়ার্সের জন্য, সেই ভূমিকায় কাজ করতে প্রস্তুত তিনি। বার্তা সংস্থা আইএএনএসকে ডি ভিলিয়ার্স বলেন, ‘আমার হৃদয় আরসিবির সঙ্গে থাকছে। সব সময় থাকবে। তাই ফ্র্যাঞ্চাইজি যদি মনে করে কোনো ধরনের পদ আমার জন্য খালি থাকে (কোচ-পরামর্শক), আমার সময় যখন ঠিক থাকবে, তখন প্রস্তুত থাকব। সেটা অবশ্যই হবে আরসিবি।’

বিশ্বজুড়ে টি-টোয়েন্টি, টি-টেন চলার কারণে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেই বেশির ভাগ সময় স্থায়ীভাবে কোচ পাওয়া যায় না। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে তো আরও সম্ভব না। ডি ভিলিয়ার্সও সেই বাস্তবতা মেনে নিয়ে আইএএনএসকে বলেন, ‘আইপিএলে ভবিষ্যতে যেকোনো ভূমিকায় কাজ করতে পারি। তবে পূর্ণ মৌসুমের জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া কঠিন। আমার মনে হয় সেই দিনগুলো আর ফিরে পাওয়া সম্ভব না। মানে ‘না’ মানে পুরোপুরি ‘না’।’

আইপিএলে ২০১১, ২০১৬ সালে দুইবার ফাইনাল খেলেছেন ডি ভিলিয়ার্স। দুইবারই রানার্সআপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল তাঁকে। যার মধ্যে ২০১৬ সালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে মাত্র ৮ রানে হেরে শিরোপা জেতার আক্ষেপ নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল। আইপিএল ক্যারিয়ারে ৫১৬২ রানের মধ্যে ৪৪৯১ রান করেছেন আরসিবির জার্সিতেই। কোহলিদের দলের হয়ে করেছেন দুই সেঞ্চুরি।

সম্পর্কিত

পূজারার হঠাৎ অবসরে ভারতীয় বোর্ডকে ধুয়ে দিয়েছেন শশী থারুর

এশিয়া কাপের আগেই বড় ঝামেলায় পড়তে পারে ভারত

জ্যোতিদের এ কেমন বিশ্বকাপ প্রস্তুতি

এক রাতে কী কী রেকর্ড গড়লেন সাকিব

‘বাংলাদেশ ক্রিকেট সবার আগে, এটার ঊর্ধ্বে কেউ নয়’

৫০০ পেরোনো সাকিবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ পাকিস্তানি ক্রিকেটার

৫০০ উইকেট নিয়ে অভিজাত তালিকায় সাকিব

‘নির্বাচন ঘিরে ক্রিকেটকে কলুষিত করার চেষ্টা চলছে’

‘ফতুল্লা মাঠটা দেখে আমার কান্না পাচ্ছিল’

দক্ষিণ আফ্রিকাকে লজ্জায় ডুবিয়ে ধবলধোলাই এড়াল অস্ট্রেলিয়া
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা