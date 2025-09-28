ভারতীয় ক্রিকেটের প্রধান হলেন বাংলাদেশের যুবাদের সাবেক কোচ

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সভাপতি হবেন মিঠুন মানহাস–কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল এমন খবর। অবশেষে সেটাই সত্যি হলো। ভারতীয় ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধানের পদে বসলেন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯ দলের সাবেক কোচ মানহাস।
গত মাসে রজার বিনি পদত্যাগ করার পর থেকেই বিসিসিআইয়ের সভাপতির পদ খালি ছিল। অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন সহ–সভাপতি রাজীব শুক্লা। আজ বিসিসিআইয়ের ৯৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন মানহাস।
২০১৭ সালে অনূর্ধ্ব ১৯ দলের ব্যাটিং পরামর্শক হিসেবে মানহাসকে দুই বছরের জন্য নিয়োগ দেয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সে দলের অংশ ছিলেন সাইফ হাসান, নাঈম শেখ, তাওহীদ হৃদয়, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনদের মতো ক্রিকেটাররা।
বাংলাদেশ যুব দলের ব্যাটিং পরামর্শক ছাড়াও ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা আছে মানহাসের। পাঞ্জাব কিংস, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু, গজরাট টাইটান্সের সহকারী কোচের ভূমিকা পালন করেছেন সাবেক এই ক্রিকটার।
মানহাসের জন্ম জম্মুতে। এই অঞ্চল থেকে প্রথমবারের মতো কেউ বিসিসিআইয়ের সভাপতি হলেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে পরিচিত মুখ ছিলেন ৪৫ বছর বয়সী মানহাস। তবে কখনও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করা হয়নি তার। রঞ্জি ট্রফিতে দিল্লির অধিনায়কত্ব করেছেন মানহাস। ১৫৭টি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে করেছেন ৯৭১৪ রান। সেঞ্চুরি ২৭ টি। ১৩০টি লিস্ট ‘এ’ ম্যাচে ব্যাট হাতে তাঁর সংগ্রহ ৪১২৬ রান। তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগারের দেখা পেয়েছেন পাঁচবার। এছাড়া ৯১টি টি–টোয়েন্টিতে ১১৭০ রান করেছেন মানহাস।
আইপিএল খেলার অভিজ্ঞতাও আছে মানহাসের। দিল্লি ডেয়ারডেভিলস, পুনে ওয়ারিয়র্স এবং চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে কোটি টাকার টুর্নামেন্টে মোটা ৫৫ ম্যাচ খেলেছেন তিনি। যেখানে ব্যাট হাতে ২২.৩৪ গড়ে করেছেন ৫১৪ রান।