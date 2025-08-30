পরিশ্রমের ফল পেলেন তাসকিন

ডাচদের কীভাবে শিকার করতে তাসকিন আহমেদের তা ভালোই জানা! ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হোবার্টে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ২৫ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন তাসকিন আহমেদ। কাল সিলেটে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ডাচদের বিপক্ষে আরেকটি টি-টোয়েন্টিতে ম্যাচসেরা সেই তাসকিনই। দুর্দান্ত বোলিংয়ে ডাচ ব্যাটারদের রানের লাগাম টেনে ধরে কতটা তৃপ্ত, ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সেটিই তুলে ধরলেন তাসকিন।
তাসকিন বললেন, ‘সব সময়ই দারুণ লাগে এমন ম্যাচ খেলতে, বিশেষ করে সিরিজের প্রথম ম্যাচে। চোট কাটিয়ে ওঠার পর ছন্দ খুঁজে পেতে কিছুটা ভুগছিলাম, তবে দিন দিন তা ভালো হচ্ছে। গত কয়েক দিন অনুশীলনে অনেক পরিশ্রম করেছি, আর পরিশ্রমের ফল একদিন না একদিন মিলবেই। উইকেটটা ব্যাটিংয়ের জন্য বেশ ভালো ছিল, ছিল শিশিরের প্রভাবও। আমি শুধু মৌলিক বিষয়গুলোই মেনে চলেছি এবং সঙ্গে বৈচিত্র্যগুলো কাজে লাগিয়েছি।’
ম্যাচ শুরুর আগে উইকেট নিয়ে লঙ্কান ধারাভাষ্যকার ফারভিজ মাহারুফ স্পষ্ট বলেছিলেন, ‘এই উইকেটে টসে জিতলেই বোলিং নেওয়া সহজ সিদ্ধান্ত।’ বিসিবির মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার আহমেদ মিঠুও এক কথায় রায় দিয়েছিলেন আজকের পত্রিকাকে, ‘উইকেট একেবারে স্পোর্টিং।’ আর মাঠে নেমেই বাংলাদেশ বোলাররা প্রমাণ করলেন কথাগুলো ঠিক।
শরীফুলের দ্বিতীয় ওভারেই ১৩ রান তুলে নিয়েছিল নেদারল্যান্ডস। শেখ মেহেদীকেও ছক্কা মেরে চাপ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ম্যাক্স ও’ডাউড। মাত্র ৩ ওভারে ২৫ রান—ডাচরা যেন আক্রমণাত্মক শুরুর ঘোষণা দিয়েছিল। তখনই বল হাতে আসেন তাসকিন আহমেদ। চতুর্থ ওভারের প্রথম বলেই ও’ডাউডকে শর্ট কাভারে ক্যাচ করিয়ে ফেরান তিনি। সেই ধাক্কার পর আর ঠিকঠাক দাঁড়াতে পারেনি সফরকারীরা। দ্বিতীয় স্পেলেও আগুন ঝরালেন তাসকিন। ইনিংসের অষ্টম ওভারে প্রথম বলেই ফেরান ভিক্রামজিৎ সিংকে। শেষ দিকে আরও দুই উইকেট—কাইল ক্লেইন ও নোয়া ক্রোস।
তাসকিনের বোলিং বিশ্লেষণী: ৪ ওভারে ২৮ রান দিয়ে ৪ উইকেট। দিয়েছেন ১৩ ডট বল। শুধু শিকারই নয়, প্রতিপক্ষের ওপর চাপ তৈরির দিক থেকেও ছিলেন বোলারদের মধ্যে সবার সেরা। ২২ মাস পর জাতীয় দলে ফিরে সাইফ হাসানও চমক দেখিয়েছেন। ১০ম ওভারে বল হাতে নিয়ে ফেরালেন দুই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটার—তেজা নিদামানুরু (২৬) ও অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডসকে (১২)।
২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হোবার্টে ডাচদের বিপক্ষে তাসকিন ৪ উইকেট নিয়েছিলেন ২৫ রান খরচ করে। সিলেটে আজ ৪ উইকেট নিয়েছেন ২৮ রান দিয়ে। কদিন আগে তাসকিন সংবাদ শিরোনাম হয়েছিলেন এক নেতিবাচক ঘটনায়। আবারও তিনি আলোচনায়, তবে মাঠে দ্যুতি ছড়িয়ে। ৩০ বছর বয়সী ফাস্ট বোলার এশিয়া কাপের আগে বার্তা দিয়ে রাখলেন, তিনি তৈরি! এখনো পেস আক্রমণের ভরসার নাম তাসকিন।