রাজশাহী দল নির্বাচন নিয়েও বিশৃঙ্খলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

এনসিএলে রাজশাহীর দল নিয়েও দেখা যাচ্ছে বিশৃঙ্খলা। ছবি: বিসিবি

কদিন আগে বরিশাল বিভাগীয় দলের এনসিএল টি-টোয়েন্টি নির্বাচনে স্থানীয় কোচদের সঙ্গে কয়েকজন সিনিয়র ক্রিকেটারের প্রভাব বিস্তারের খবর সামনে এসেছিল। এবার একই অভিযোগ উঠল রাজশাহী বিভাগীয় দল নিয়েও।

গত এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে রাজশাহী দলে খেলেছেন নাজমুল হোসেন শান্ত ও মুশফিকুর রহিম। তবে এবার তাঁরা রাজশাহীর হয়ে খেলতে আগ্রহী নন। বিভাগের আটটি জেলার কোচদের সঙ্গে এক ক্রিকেটারের প্রভাব বিস্তারের বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। এ কারণে সিনিয়র দুই ক্রিকেটারের অংশগ্রহণ নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

বিসিবির টুর্নামেন্ট কমিটিও বিষয়টি নিয়ে কিছুটা বিব্রত। টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান আকরাম খান কাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘শান্তর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, সে খেলবে (রাজশাহীর হয়ে)। কিন্তু মুশফিক রাজশাহীতে শুরু থেকেই খেলতে চায় না, সিলেটে খেলবে। আমরা ওকে সিলেটে রেখেছি। বিষয়টি কিছুটা বিব্রতকর। আমরা জেলা কোচদের সারা বছর বেতন দিই, যাতে তারা নিরপেক্ষভাবে দল নির্বাচন করতে পারে। যদি তারা কারও প্রভাবে দল নির্বাচন করে, সেটা দুঃখজনক। আমরা দ্রুত বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করব।’

