বিকেলে বিসিবির জরুরি বোর্ড সভা, কী সিদ্ধান্ত আসতে পারে

বিসিবির নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ড পরিচালকদের মধ্যে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাগিদ বাড়ছে। আজ দুপুর দুইটা থেকে বিসিবির বোর্ডরুমে জরুরি সভা ডেকেছেন সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।
সূত্র জানায়, সভার মূল আলোচ্য বিষয় নির্বাচনে বোর্ড কিভাবে পরিচালিত হবে তা নির্ধারণ। আসন্ন ইজিএম ও এজিএমের সম্ভাব্য সূচি নিয়েও আলোচনা হতে পারে। পাশাপাশি ঢাকা মেট্রোপলিটনের ক্লাব ক্রিকেট সংগঠকদের সম্ভাব্য কাউন্সিলর তালিকা চূড়ান্ত করা নিয়েও কথা হবে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। কারণ নির্বাচনের আগে সর্বোচ্চ আর এক থেকে দুইটি বোর্ড সভা হওয়ার সুযোগ রয়েছে।
এদিকে বিকেল তিনটা থেকে বিসিবির নির্বাচন ঘিরে মানববন্ধনে নামছেন ঢাকা মেট্রোপলিটনের প্রিমিয়ার ডিভিশন ও প্রথম বিভাগের নারী ক্লাব সংগঠকরা। তাদের মূল দাবি—নারী কাউন্সিলর অন্তর্ভুক্তি। এই দাবি উপেক্ষিত হলে ডিসেম্বরের নারী লিগ বর্জনের ঘোষণা আসতে পারে। ফলে বোর্ড সভা চলাকালীন সময়ে এই আন্দোলন বিসিবি কর্তাদের নজরে এলে নারী ক্লাব সংগঠকদের দাবিও আলোচনায় আসতে পারে।