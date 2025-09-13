হোম > খেলা > ক্রিকেট

বিকেলে বিসিবির জরুরি বোর্ড সভা, কী সিদ্ধান্ত আসতে পারে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বিসিবির বোর্ডরুমে জরুরি সভা ডেকেছেন সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। ছবি: সংগৃহীত

বিসিবির নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ড পরিচালকদের মধ্যে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাগিদ বাড়ছে। আজ দুপুর দুইটা থেকে বিসিবির বোর্ডরুমে জরুরি সভা ডেকেছেন সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।

সূত্র জানায়, সভার মূল আলোচ্য বিষয় নির্বাচনে বোর্ড কিভাবে পরিচালিত হবে তা নির্ধারণ। আসন্ন ইজিএম ও এজিএমের সম্ভাব্য সূচি নিয়েও আলোচনা হতে পারে। পাশাপাশি ঢাকা মেট্রোপলিটনের ক্লাব ক্রিকেট সংগঠকদের সম্ভাব্য কাউন্সিলর তালিকা চূড়ান্ত করা নিয়েও কথা হবে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। কারণ নির্বাচনের আগে সর্বোচ্চ আর এক থেকে দুইটি বোর্ড সভা হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

এদিকে বিকেল তিনটা থেকে বিসিবির নির্বাচন ঘিরে মানববন্ধনে নামছেন ঢাকা মেট্রোপলিটনের প্রিমিয়ার ডিভিশন ও প্রথম বিভাগের নারী ক্লাব সংগঠকরা। তাদের মূল দাবি—নারী কাউন্সিলর অন্তর্ভুক্তি। এই দাবি উপেক্ষিত হলে ডিসেম্বরের নারী লিগ বর্জনের ঘোষণা আসতে পারে। ফলে বোর্ড সভা চলাকালীন সময়ে এই আন্দোলন বিসিবি কর্তাদের নজরে এলে নারী ক্লাব সংগঠকদের দাবিও আলোচনায় আসতে পারে।

সম্পর্কিত

৮ দলের টুর্নামেন্ট, ট্রফি উন্মোচনে মাত্র ৪ অধিনায়ক—কারণ কী

ভারতকে পাকিস্তানের ‘হুমকি’

নাগিন ডার্বিতে জিততে পারবে তো বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন যেভাবে

লঙ্কানদের হারিয়ে বাংলাদেশ কি পারবে সুপার ফোরের টিকিট কাটতে

ভারত–পাকিস্তান ম্যাচের আগে পাঞ্জাব–করাচির ভার্চুয়াল ‘যুদ্ধ’

ইংল্যান্ডের রেকর্ডময় ম্যাচ

সহজ জয়ে শুরু পাকিস্তানেরও

এক বছরে এত ছক্কা আগে কখনো মারেনি পাকিস্তান

ভারত যে সুবিধা পায়নি, বাংলাদেশ-পাকিস্তান সেটা পাচ্ছে

হারিসের ফিফটির পরও পাকিস্তানকে ১৬০ রানে থামাল ওমান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা