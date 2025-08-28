পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে মনের ঝাল মিটিয়ে পেটাতে চান বাসিত

‘ঠোঁটকাটা’ মানুষ হিসেবে বাসিত আলীর জুড়ি মেলা ভার। একটু অন্য রকম কিছু ঘটলেই হলো। সেটা হোক পাকিস্তান দলের পারফরম্যান্স অথবা ভাইরাল হওয়া কোনো কথা—এমন কিছু হলে বাসিত চুপ করে বসে থাকেন না। কখনোবা ব্যঙ্গ করে, আবার কখনো কড়া ভাষায় জানান প্রতিবাদ।
বাসিত এবার খেপেছেন মোহাম্মদ হারিসের ওপর। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, এক অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের সঙ্গে বাবর আজমকে নিয়ে মন খুলে মজা নিতে থাকেন হারিস। এমনটা দেখার পর বাসিত আর নিজেকে সামলে রাখতে পারেননি। কামরান আকমলের সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে আলাপ-আলোচনায় বাসিত বলেন, ‘বাবর আজমের ব্যাটিংয়ে উন্নতির জন্য কী করতে হবে, সেটা নিয়ে কথা বলছে মোহাম্মদ হারিস। তাকে (হারিস) তো লাঠি দিয়ে পেটানো উচিত। বাবর আজমকে নিয়ে কথা বলার তুমি (হারিস) কে? বাবর এখনো যদি পাকিস্তানের অধিনায়ক থাকত, তাহলে এই কথা কি সে (হারিস) বলতে পারত?’
২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর ৫৯ টেস্ট, ১৩৪ ওয়ানডে ও ১২৮ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন বাবর। এক দশকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৩২১ ম্যাচ খেলা বাবরের চেয়ে হারিস অভিজ্ঞতায় অনেক কম। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হারিসের পথচলা কেবল তিন বছরের। বয়সেও হারিসের চেয়ে বাবর ৬ বছরের বড়। অভিজ্ঞতা-বয়সে বড় ক্রিকেটারকে (বাবর) নিয়ে হারিসের খোঁচা মারা মোটেও পছন্দ হয়নি আরেক সাবেক ক্রিকেটার তানভীর আহমেদের। হারিসকে নিয়ে তানভীর বলেন, ‘মোহাম্মদ হারিস, তুমি কী এমন বড় ক্রিকেটার হয়ে গিয়েছ যে এক সাক্ষাৎকারে বাবর আজমের স্ট্রাইকরেটের উন্নতির কথা বলছ। ভাই আগে নিজের একটা জায়গা তৈরি করো। তারপর বিশ্বমানের ক্রিকেটারকে নিয়ে বলো।’
পাকিস্তানের জার্সিতে একটা সময় তিন সংস্করণের অধিনায়ক ছিলেন বাবর। সময়ের পরিক্রমায় নানা কারণে বাবর আর কোনো সংস্করণেই অধিনায়ক নেই। ১২৯.২২ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিংয়ের কারণে জাতীয় দলের টি-টোয়েন্টি থেকে জায়গা হারিয়েছেন তিনি। গত বছরের ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের পর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ব্রাত্য হয়ে পড়েন বাবর। পাকিস্তান এরপর চারটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেললেও তিনি সুযোগ পাননি। জায়গা হয়নি টি-টোয়েন্টি সংস্করণে কদিন পর শুরু হতে যাওয়া এশিয়া কাপের দলেও।
টি-টোয়েন্টির সঙ্গে মানানসই স্ট্রাইকরেটে যে বাবর ব্যাটিং করতে পারেন না, সেটা নিয়ে নিয়মিত চলছে সমালোচনা। সামাজিকমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, হারিসকে সঞ্চালক প্রশ্ন করছেন, ‘টি-টোয়েন্টিতে বাবরের ব্যাটিংয়ের ধরনে পরিবর্তন আনা দরকার বলে কি আপনি মনে করেন?’ হারিসের উত্তর, ‘হ্যাঁ’। সঞ্চালক এরপর হাসতে হাসতে হারিসকে প্রশ্ন করেন, ‘দ্রুতগতির নাকি ধীরগতির ব্যাটিং?’ হারিসও নিজের থামাতে পারেননি। ২৪ বছর বয়সী পাকিস্তানি উইকেটরক্ষক ব্যাটার বলেন, ‘দ্রুতগতির’। এমনকি তরুণ ক্রিকেটারদের সুযোগ করে দিতে বাবর এবং অন্যান্য সিনিয়র ক্রিকেটারদের সরে দাঁড়ানো উচিত বলে উল্লেখ করেন হারিস।
বাবরের মতো একই অবস্থা মোহাম্মদ রিজওয়ানেরও। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে রিজওয়ান সবশেষ খেলেছেন গত বছরের ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে। তাঁরও জায়গা হয়নি এশিয়া কাপের দলে। এ ছাড়া ২০২৫-২৬ সালের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে বাবর-রিজওয়ান ‘বি’ ক্যাটাগরিতে আছেন। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) আগের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে ‘এ’ ক্যাটাগরিতে ছিলেন। যদিও এবার ‘এ’ ক্যাটাগরি রাখেইনি পিসিবি। অন্যদিকে বাবরকে নিয়ে মজা করা হারিস আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ২৩ ম্যাচ খেলে করেছেন ১ সেঞ্চুরি। জুনে লাহোরে বাংলাদেশের বিপক্ষে ৪৬ বলে ৮ চার ও ৭ ছক্কায় ১০৭ রান করে অপরাজিত ছিলেন।
আরও পড়ুন: