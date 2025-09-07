ভারতীয়দের পেছনে ফেলে শীর্ষে রাজা

বয়স ৪০ ছুঁইছুঁই। এরপরও বাইশ গজে সিকান্দার রাজা খেলে যাচ্ছেন রাজার মতো। ব্যাট হোক বা বল—সবক্ষেত্রেই জিম্বাবুয়ের ভরসার নাম তিনি। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গতকাল সিরিজের দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে অলরাউন্ড পারফর্ম করে জিতেছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। সেই সঙ্গে গড়েছেন রেকর্ডও।
এ নিয়ে টি–টোয়েন্টিতে ১৭ বার ম্যাচসেরা হলেন রাজা। আইসিসির পূর্ণাঙ্গ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ম্যাচসেরা হওয়ার কীর্তি এখন তাঁর। রেকর্ড গড়ার পথে পেছনে ফেলেছেন দুই ভারতীয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলি ও সূর্যকুমার যাদবকে।
কোহলি ও সূর্য দুজনই সমান ১৬ বার করে জিতেছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। সূর্যর সামনে অবশ্য সুযোগ থাকছে ম্যাচটি নিজের করে নেওয়ার। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বলেছেন কোহলি। সেরা পাঁচের বাকি দুজন হলেন মোহাম্মদ নবি ও রোহিত শর্মা। টি-টোয়েন্টিতে ১৪ বার জিতেছেন সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার।
সামগ্রিকভাবে টি–টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ম্যাচসেরা হওয়ার রেকর্ডটি মালয়েশিয়ার বিরানদীপ সিংয়ের দখলে। ২২ বার সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন তিনি।
দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কাকে ৫ উইকেটে হারিয়ে সিরিজে ১–১ সমতা এনেছে জিম্বাবুয়ে। হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠে আগে ব্যাট করতে নেমে রাজার বোলিং তোপে পড়ে মাত্র ৮০ রানে গুটিয়ে যায় লঙ্কানরা। ৪ ওভার বল করে মাত্র ১১ রান খরচে ৩ উইকেট নেন অধিনায়ক রাজা। জবাবে ৩৪ বল হাতে রেখেই জয় তুলে নেয় স্বাগতিকেরা। দুর্দান্ত বোলিংয়ে ম্যাচসেরা হন রাজার।
টি–টোয়েন্টিতে ম্যাচসেরার পুরস্কারের তালিকা (পূর্ণ সদস্যের দেশ) :
ক্রিকেটার পুরস্কার
সিকান্দার রাজা ১৭
বিরাট কোহলি ১৬
সূর্যকুমার যাদব ১৬
মোহাম্মদ নবী ১৪
রোহিত শর্মা ১৪