যৌন নিপীড়নের অভিযোগ

জাহানারার অনুরোধ রাখতে সময় বাড়াল বিসিবির তদন্ত কমিটি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জাহানারা আলমের অনুরোধে সময় বাড়াল বিসিবির তদন্ত কমিটি। ছবি: ফাইল ছবি

নারী ক্রিকেট দলের সাবেক নির্বাচক ও ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জুর বিরুদ্ধে জাহানারা আলমের যৌন হয়রানির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৮ নভেম্বর তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। তাদের কাজ ছিল ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা না দেওয়ার ব্যাখ্যায় আজ বিসিবি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, আনুষ্ঠানিক অভিযোগ বা বক্তব্য দিতে বাড়তি সময় চেয়েছেন নারী দলের সাবেক অধিনায়ক জাহানারা। যে কারণে স্বাধীন তদন্ত কমিটির কাজের সময়সীমা আরও ১৫ কার্যদিবস বাড়ানো হয়েছে।

বিসিবি জানিয়েছে, সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য প্রধান অভিযোগকারী এবং বাংলাদেশের নারী দলের সাবেক অধিনায়ক জাহানারা আলমকে স্বাধীন তদন্ত কমিটিতে আনুষ্ঠানিক লিখিত অভিযোগ দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। তিনি তাঁর আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত সময় চেয়েছেন। তাই স্বাধীন তদন্ত কমিটির সময়সীমা ১৫ কার্যদিবস বাড়ানো হয়েছে। প্রতিবেদনটি ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে জমা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

