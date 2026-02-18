আমিরাতকে উড়িয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার চারে চার

এক আফগানিস্তানই যা একটু চাপে ফেলতে পেরেছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। ডাবল সুপার ওভারে চাপের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আফগানদের হারিয়ে দিয়েছিল প্রোটিয়ারা। বাকি তিন ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা জিতেছে দাপটের সঙ্গে। সেই ধারাবাহিকতায় আজ দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে উড়িয়ে দিল এইডেন মার্করামের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকা।
প্রথম তিন ম্যাচ জিতে আগেই সুপার এইট নিশ্চিত করে ফেলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। গতকাল ‘ডি’ গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে নাম লেখায় নিউজিল্যান্ড। কানাডার দেওয়া ১৭৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ২৯ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটে জিতে সুপার এইটের টিকিট কাটে কিউইরা। দুই দল নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় ‘ডি’ গ্রুপের আজকের দক্ষিণ আফ্রিকা-আরব আমিরাত ম্যাচটি হয়ে যায় স্রেফ নিয়মরক্ষার। দিল্লিতে আমিরাতকে ৬ উইকেটে হারিয়ে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চার ম্যাচের চারটিতেই জিতল প্রোটিয়ারা।
আগে ব্যাটিং করে আরব আমিরাত যখন ১২২ রান করে, তখনই ম্যাচের ফল অনেকটা নির্ধারিত হয়ে যায়। টি-টোয়েন্টিতে ১২৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জেতা এ আর এমন কী! তাও আবার এমন মামুলি লক্ষ্য পেয়েছে টুর্নামেন্টের অন্যতম ‘হট ফেবারিট’ দক্ষিণ আফ্রিকা। জবাবে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করতে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকা ৫.৪ ওভারে ২ উইকেটে ৫৬ রানে পরিণত হয়।
দিল্লিতে আজ টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক মার্করাম। আগে ব্যাটিং পেয়ে ৪.২ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৩৮ রান করে ফেলে আরব আমিরাত। পঞ্চম ওভারের তৃতীয় বলে আমিরাত অধিনায়ক মোহাম্মদ ওয়াসিমকে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন জর্জ লিন্ডে। ১২ বলে ২ চারে ২২ রান করেন ওয়াসিম। শুরুর এই ছন্দ ধরে রাখতে পারেনি আমিরাত। দক্ষিণ আফ্রিকার নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা আরব আমিরাত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১২২ রান করেছে।