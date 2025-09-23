কেন এক ম্যাচ খেলেই বাদ পড়লেন সোহান

এশিয়া কাপে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের একাদশে ছিলেন নুরুল হাসান সোহান। সে ম্যাচ খেলেই একাদশ থেকে বাদ পড়েন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন বাংলাদেশ দলের প্রধান কোচ ফিল সিমন্স। জানালেন, টিম কম্বিনেশনের কারণে বাদ দেওয়া হয়েছে সোহানকে।
আফগানিস্তানের বিপক্ষে সে ম্যাচে ইনিংসের শেষদিকে ব্যাটিংয়ে নেমে ৬ বলে ১২ রানে অপরাজিত থাকেন সোহান। ১৫৪ রানের পুঁজি পায় বাংলাদেশ। টানটান উত্তেজনার পর বাঁচামরার ম্যাচে ৮ রানের জয় তুলে নেয় রিটন দাসের দল। তাই ছোট হলেও বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে সোহানের ইনিংসটি। এরপরও সুপার ফোরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে একাদশে জায়গা হয়নি তার।
সোহানের বাদ পড়া মেনে নিতে পারেনি ভক্তরা। বিষয়টি নিয়ে সমালোচনাও হয়েছে বেশ। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে চার বোলার নিয়ে খেলে বেশ ভুগতে হয়েছ বাংলাদেশকে। মূলত এজন্যই সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে একাদশে বোলারের সংখ্যা বাড়াতে সোহানকে বাদ দেওয়া হয়। তার পরিবর্তে একাদশে নেওয়া হয় বাঁহাতি পেসার শরিফুল ইসলামকে। অন্যদিকে রিশাদ হোসেনের জায়গায় সুযোগ পান স্পিনিং অলরাউন্ডার শেখ মেহেদী হাসান। সোহানের বাদ পড়ার কারণ জানাতে গিয়ে রিশাদের প্রসঙ্গ টানলেন সিমন্স।
সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ দলের প্রধান শিক্ষক বলেন, ‘সময় সবারই আসে। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে রিশাদ ভালো বোলিং করেছে। এরপরও সে বাদ পড়েছে। আমরা সম্ভাব্য সেরা একাদশ নিয়ে মাঠে নামার চেষ্টা করছি। কেউ একজন আগের খেলায় ভালো করতে পারে। কিন্তু কম্বিনেশনের কারণে পরের ম্যাচে সুযোগ হারাবে। একাদশ যেন সেরা হয় আমরা সেটার দিকে মনোযোগ দিচ্ছি। তাই অনেকের জন্য একাদশে জায়গা পাওয়া কঠিন হচ্ছে।’