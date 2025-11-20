মুশফিক-লিটনের সেঞ্চুরিতে মিরপুরেও রানের পাহাড় গড়ছে বাংলাদেশ

মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে আজকের সকালটা মনের ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মতোই। শততম টেস্টে সেঞ্চুরি করে ইতিহাসের অংশ হয়ে গেলেন মুশফিকুর রহিম। এখানেই শেষ নয়। তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন লিটন দাসও। দুই তারকা ক্রিকেটারের সেঞ্চুরিতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে রানের পাহাড় গড়ছে বাংলাদেশ।
বাংলাদেশের কাছে সিলেটে প্রথম টেস্টে ইনিংস ও ৪৭ রানে হেরেছিল আয়ারল্যান্ড। মিরপুরে গতকাল শুরু হওয়া সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে আইরিশরা নেমেছে সিরিজ বাঁচাতে। মিরপুরেও রান পাহাড়ে ছুটছে বাংলাদেশ। সেঞ্চুরি করে ফেলেছেন মুশফিক-লিটন। ১২০ ওভারে ৫ উইকেটে ৩৮৭ রান করে দ্বিতীয় দিনের লাঞ্চে গেল বাংলাদেশ। লিটন ১০৩ রানে অপরাজিত। মেহেদী হাসান মিরাজ ব্যাটিং করছেন ৩০ রানে।
প্রথম ইনিংসে ৯০ ওভারে ৪ উইকেটে ২৯২ রানে আজ দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করে বাংলাদেশ। দিনের খেলা শুরুর দ্বিতীয় ওভারেই মিরপুরে তৈরি হয় ইতিহাস। ইনিংসের ৯২তম ওভারের তৃতীয় বলে জর্ডান নিলকে স্কয়ার লেগে ঠেলে সিঙ্গেল নেওয়ার মুশফিক হেলমেটটা খুললেন। মিরপুর শেরেবাংলার গ্যালারিতে তখন মুহুর্মুহু করতালির আওয়াজ। শততম টেস্টে সেঞ্চুরি করে বাংলাদেশের অভিজ্ঞ এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার পিচে সিজদা দিলেন। ১১তম ক্রিকেটার হিসেবে ক্যারিয়ারের শততম টেস্টে সেঞ্চুরির কীর্তি গড়লেন তিনি।
সেঞ্চুরির পর মাত্র ৬ রান যোগ করতে পেরেছেন মুশফিক। ৯৯তম ওভারের প্রথম বলে হামফ্রিজের বলে মুশফিক প্রথম স্লিপে অ্যান্ড্রু বলবার্নির হাতে ক্যাচ তুলে দিয়েছেন। ২১৪ বলে ৫ চারে ১০৬ রান করা মুশফিকের এটা টেস্ট ক্যারিয়ারের ১৩তম সেঞ্চুরি। মুশফিকের আউটে ভেঙে যায় পঞ্চম উইকেটে লিটন-মুশফিকের ২১০ বলে ১০৮ রানের জুটি।
মুশফিক প্রথাগত টেস্ট মেজাজে খেললেও লিটন তুলনামূলক আক্রমণাত্মক খেলেছেন। ১৫৮ বলে লিটন তুলে নিয়েছেন পঞ্চম টেস্ট সেঞ্চুরি। ১১৬তম ওভারের শেষ বলে গ্যাভিন হোয়েকে চার মেরে তিন অঙ্কে পৌঁছে যান লিটন। পঞ্চম সেঞ্চুরির পর লিটন হেলমেট খুলে দর্শকদের অভিনন্দনের জবাব দিয়েছেন। ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে এরই মধ্যে লিটন-মিরাজ ৭৭ রান যোগ করেছেন। টেস্টে সবশেষ লিটন সেঞ্চুরি পেয়েছিলেন গত বছর রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে। সেবার তাঁর ১৩৮ রানের ইনিংস বাংলাদেশকে খাদের কিনারা থেকে টেনে তুলেছিল। সেই ম্যাচে পাকিস্তানকে ৬ উইকেটে হারিয়ে ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল বাংলাদেশ।